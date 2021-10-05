Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Uçak mühendisi gencin acı sonu: Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu
Giriş Tarihi: 5.10.2021 14:20 Son Güncelleme: 5.10.2021 14:30

Uçak mühendisi gencin acı sonu: Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu

İHA
Uçak mühendisi gencin acı sonu: Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu
Sesli dinlemek için tıklayınız.

Antalya'da motosiklet kullanırken otobüsle çarpışan uçak mühendisi genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 30 yaşındaki Hilmi Çağlar Motorcu'nun vefat haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Antalya'da otobüsle çarpışan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uçak mühendisi, gencin cenazesi alınırken, yakınları gözyaşlarına boğuldu. Kaza, Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Cadde üzerinde seyir halinde bulunan otobüs ile motosiklet çarpıştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kazada ağır yaralanan 30 yaşındaki Hilmi Çağlar Motorcu, ambulansla yakındaki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Motorcu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından otobüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uçak mühendisi olduğu öğrenilen Motorcu'nun, cenazesi Adli Tıp Morgu'ndan yakınları tarafından toprağa verilmek üzere alındı.

Cenazenin alınışı sırasında genç mühendisin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Uçak mühendisi genç kaza kurbanı oldu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

ARKADAŞINA GÖNDER
Uçak mühendisi gencin acı sonu: Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA