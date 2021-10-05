Uçak mühendisi gencin acı sonu: Haberi alan yakınları gözyaşlarına boğuldu

Motorcu, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından otobüs sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Uçak mühendisi olduğu öğrenilen Motorcu'nun, cenazesi Adli Tıp Morgu'ndan yakınları tarafından toprağa verilmek üzere alındı.