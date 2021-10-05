Uçakta doğumu gerçekleştiren Türk cerrah, dünya basınında

Türk
Hava Yolları'nın (THY
) İstanbul-Şikago seferini yapan uçağında Faslı hamile yolcunun doğumunu gerçekleştiren beyin cerrahı Op. Dr. Feridun Kubilay, başarılı müdahalesinin ABD
ve birçok ülkenin gazete manşetlerinde yer almasından büyük gurur duyuyor. Op. Dr. Kubilay, ABD'de okuyan çocuklarını görmek için bindiği THY'nin İstanbul-Şikago seferini yapan uçakta gerçekleşen doğuma ilişkin, "Bebeği kucağıma alıp ağlama sesini duyduğumda dünyalar benim oldu. Çünkü 10 bin metre yükseklikte doğum belirli riskleri de barındırıyor" dedi. Kubilay, "Havalimanında krallar gibi karşılandım. Pasaport polisi ve tüm görevliler beni tebrik etti. Önemli olan o anlarda anne ve bebeğin sağlıklı bir şekilde emin ellere teslim edilmesiydi. Sonra ABD basını başta olmak üzere gazetelere manşet oldum" ifadelerini kullandı.