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Giriş Tarihi: 5.10.2021 07:19

Ümraniye’de palet fabrikası alev alev yandı

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ümraniye’de palet fabrikası alev alev yandı

Ümraniye’de bulunan bir palet fabrikası, çıkan yangında alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda söndürüldü.

Yangın, 06.00 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi Hale Sokak üzerinde bulunan palet fabrikasında çıktı. İddiaya göre, fabrikadaki paletlerin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyüyen alevler kısa sürede fabrikanın bir çok noktasını sardı.



1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ
Olay yerine Ümraniye, Ataşehir, Dudullu ve Sultanbeyli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında fabrikada hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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Ümraniye’de palet fabrikası alev alev yandı
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