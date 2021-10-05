Ümraniye’de palet fabrikası alev alev yandı

Yangın, 06.00 sıralarında Ümraniye Esenşehir Mahallesi Hale Sokak üzerinde bulunan palet fabrikasında çıktı. İddiaya göre, fabrikadaki paletlerin yandığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Büyüyen alevler kısa sürede fabrikanın bir çok noktasını sardı.





1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Olay yerine Ümraniye, Ataşehir, Dudullu ve Sultanbeyli'den itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında fabrikada hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.