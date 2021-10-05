Yangınla teknolojik mücadele! Tarım Bakanlığı aralık ayında yeni çalışmayı başlatıyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bir yandan yaz aylarında çıkan orman yangınlarının izlerini silme çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da yangına müdahale hızını artıracak teknolojik altyapı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda OGM ile coğrafi bilgi sistemleri ve akıllı harita teknolojileri üzerinde çalışan Başarsoft Bilgi Teknolojileri, orman yangınlarıyla mücadelede "Orman Yangınlarıyla Mücadele Karar Destek Sistemi" kurulması için işbirliğine gitti.



YANGININ MUHTEMEL İLERLEYİŞİ MODELLENDİRİLECEK

OGM'ye bağlı Orman Yangınlarıyla Mücadele Dairesi Başkanlığı tarafından işletilecek sistem, müdahale konusunda yeni bir dönem başlatacak. Başarsoft tarafından hazırlanan yazılım ile OGM bünyesinde bulunan İnsansız Hava Araçları (İHA) sistemi ya da yereldeki kaynaklardan (ORBİS vb.) gelen yangın ihbarlarının konum ve bilgileri sisteme entegre edilirken, gelen bilgiler üzerinden yangın yayılışı analiz edilecek. Bu analiz için sistem; sıcaklık, nem, rüzgâr yönü, rüzgâr şiddeti gibi meteorolojik verileri anlık olarak takip altına alırken, Türkiye'nin orman yapısını, tipini, çeşitliliğini içeren meşcere, eğim ve yangın risk haritalarının yanı sıra orman yolları, yerleşim alanları, su kaynakları gibi coğrafi katmanlarını da inceleyecek. Geliştirilen sistem, tüm bu bilgileri kullanarak gelen yangın ihbarını üzerinden istenilen zaman aralıkları içerisinde yangının nasıl ve ne şekilde ilerleyeceğini harita gösterimi üzerinden modelleyecek.



OPERASYON İÇİN ÖNERİLER SUNACAK

Ayrıca, araç takip sistemi entegrasyonu ile yangınla mücadelede kullanılacak saha araçlarının ve ekipmanların yerleri, haritalar üzerinde gerçek zamanlı görülecek. Böylece sistem, saha operasyonları için iş yükü analizi de gerçekleştirebilecek ve operasyon sürecini yönetmek için önerilerde bulunacak. Bu kapsamda, "En yakın su kaynağı nerede?", "Yangının ilerleme durumuma göre en yakın yerleşim bölgesi nerede?", "Yerdeki müdahale araçlarının yerleri neresi?", "Yangının durumuna göre müdahalede bulunması gereken ekip ve araç sayısı kaç?" gibi sorulara cevap verebilecek raporlar üretecek. Öte yandan, sisteme bağlı geliştirilen mobil uygulama sayesinde, internet olmasa bile sahadaki ekipler, yangın yayılım modelini görüntüleyebilecek.

Orman yangınlarına müdahale konusunda uzman 30'dan fazla uzmanın görev aldığı proje, Aralık ayında devreye alınacak. Sistemi iyileştirme çalışmaları ise yıl boyunca devam edecek.

VERİ AKIŞININ SAĞLANMASI ÖNEMLİ

Bir grup gazeteciyle Başarsoft'un Ankara'daki ofisinde bir araya gelen Başarsoft İcra Kurulu Başkanı (CEO) Alim Küçükpehlivan, geliştirilen yazılımı anlattı. Orman yangınının nasıl ve nereye doğru yayılacağını kestirememenin büyük bir sorun olduğunu belirten Küçükpehlivan, bu sorunu çözmek için böyle bir yazılım geliştirdiklerini ifade etti. Küçükpehlivan, "10 arazöz ve 50 personelle söndürebileceğiniz yangına ilk yarım saatte müdahale etmezseniz, iki saat sonra bin personelle müdahale etmeniz gerekiyor. Bu yazılımla, yangın ihbarına daha hızlı müdahale edilmesini sağlayacak bir harita altyapısını sunmuş olacağız" dedi. Küçükpehlivan, sistemin düzgün çalışması için veri akışının düzgün ve kesintisiz sağlanması gerektiğine de dikkat çekti.