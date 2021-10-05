Yargıtay cezayı fazla buldu aile isyan etti

İstanbul
Ümraniye'de 6 yıl önce otobüs durağına girerek, otobüsten iner inmez Barış Ördek
'e (36) çarparak ölümüne neden olan Tayfun Durmuş
'un (31) aldığı ceza ailesini isyan ettirdi. 28 Temmuz 2015'te işten eve dönen Ördek'e Şile yolu üzerinde araç çarpmış, 25-30 metre sürüklenen talihsiz adam hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetmişti. Savcının iddianamesinde; "Tayfun durmuş asli kusurlu, otobüs şoförü Servet Demirci
tali kusurlu ve merhum Barış Ördek ise kusursuz" bulundu. İki sanığın "Bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 2017'de çıkan kararda, Tayfun Durmuş 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Barış Ördek'in ailesi cezayı az bularak mahkeme kararına itiraz etti. Yargıtay 12
. Ceza Dairesi, cezanın fazla olduğuna kanaat getirerek kararı bozup yerel mahkemeye gönderdi. Talihsiz gencin ailesi, "Sanık bir gün bile tutuklanmadı. Adalet istiyoruz" diyerek karara isyan etti.