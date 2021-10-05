Giriş Tarihi: 5.10.2021 14:35

Yer: Trabzon! İş makineleri kulübün sahasını kazdı... DHA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Haluk Ulusoy Kamp ve Eğitim Merkezi futbol sahasının altından geçen ana isale hattında arıza oluşunca iş makineleri sahaya girdi ve kazıya başladı. 4.5 saat süren çalışma ile arıza giderildi.

Trabzon'da belediye ekipleri, su arızasını gidermek için amatör futbol sahasında iş makineleriyle kazı yaptı. Sahanın 4 farklı noktasında tespit edilen arızalar giderildi.





Hızırbey Mahallesi'nde bulunan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Haluk Ulusoy Kamp ve Eğitim Merkezi futbol sahasının altından geçen ana isale hattında arıza olduğu belirlendi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgeye gelerek çalışma başlattı.