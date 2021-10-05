‘ZEYGEM Akademi Semineri’yle dün, bugün ve yarın arasında bağ kurulacak

Gençlere Türkiye'yi ve coğrafyayı tanıması, modern dünyayı kavrayarak her alanda daha verimli bir gelecek için yola devam etmesi yönünde destek olmak adına, Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM) tarafından bir dizi akademik seminer düzenleniyor.



10 hafta boyunca gerçekleştirilecek seminerler dizisinde, akademisyenler tarafından; Modern Dünyayı Kavramak, Coğrafyayı Kavramak ve Türkiye'yi Kavramak temaları işlenecek.



MODERN DÜNYAYI KAVRAMAK



Bu seminerde; Avrupa tarihi, coğrafyası, kültürü ve sanat tarihi eksenli okumalar merkeze alınıyor. Avrupa nedir? Modern toplum, devlet, yeni çağ başlangıcından itibaren yaşanan büyük dönüşüm, Avrupa kültüründe farklılaşma dinamikleri seminerin konu başlıklarını oluşturuyor. Modern Dünyayı Kavramak temalı dizide, "Modern Uygarlığın Sanat Tarihi-2" seminerlerini Akademisyen Ömer Beyoğlu veriyor.



COĞRAFYAYI KAVRAMAK



Üzerinde yaşadığımız Anadolu coğrafyasından başlayarak, Orta Doğu ve Avrasya bölgelerinde yaşanan tarihi, siyasi, kültürel değişim süreci; hem tarihsel perspektifle hem de çağdaş toplumsal dinamiklerin, sosyal bilimlerin imkân ve araçları ile bu seminerlerde çözümleniyor. Coğrafyayı Kavramak temalı dizide; "Doğu-Batı Okumaları" seminerlerini Akademisyen Zeliha Eliaçık, "Uygarlıklar Arası İlişkiler: Anadolu, Avrasya ve Orta Doğu" seminerlerini Prof. Dr. İsmail Coşkun veriyor.



TÜRKİYE'Yİ KAVRAMAK



Bu seminerlerde Türkiye'nin 20. Yüzyılda yaşadığı değişim ve dönüşüm süreci; siyasi tarih, uluslararası ilişkiler ve edebiyat eksenli okumalarla sentezlenecek. I. Dünya Savaşı, imparatorluğun kaybı, yeni Türkiye'nin kuruluşu, iki savaş arası dönem, Soğuk Savaş ve Türkiye, siyasi tarihte kırılmalar; seminerlerin odağa aldığı bazı konu başlıklarını oluşturuyor.

Türkiye'yi Kavramak temalı dizide ise; "XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye" seminerlerini Şeyda Sevde Tunçbilek, "Türkiye'ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak" seminerlerini ise Salih Ünüvar veriyor.



Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan seminerlerin ilki, 04 Ekim 2021 Pazartesi günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek.



Lise ve üniversite öğrencilerine yönelik olan seminerlerin haftalık takvimi şu şekilde belirlendi:



Pazartesi Günleri 17.00: Ömer Beyoğlu / Modern Uygarlığın Sanat Tarihi-2



Cuma Günleri 17.00: Zeliha Eliaçık / Doğu-Batı Okumaları



Cuma Günleri 18.15: Prof. Dr. İsmail Coşkun / Uygarlıklar Arası İlişkiler: Anadolu, Avrasya ve Orta Doğu



Cumartesi Günleri 12.00: Şeyda Sevde Tunçbilek / XX. Yüzyılda Uluslararası İlişkiler ve Türkiye



Cumartesi Günleri 13.15: Salih Ünüvar / Türkiye'ye Edebiyatın Penceresinden Bakmak