29 bin 802 yeni vaka, 228 vefat

Türkiye
'de dün 355 bin 564 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı. 228 kişi yaşamını yitirirken, iyileşenlerin sayısı 32 bin 269 oldu. Son 24 saatte 332 bin 665 doz aşı uygulandı, toplam aşı sayısı 111 milyon 78 bin 323'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, "Aşı hiçbirimizi koronavirüse karşı kahraman yapmaz. Aşı olan da maske takmalı, sosyal mesafe kuralına mümkün mertebe uymalıdır. Toplum bağışıklığı
sağlanana kadar kurallara uymalıyız" açıklamasında bulundu. ANKARA