Arkeologlara dalgıçlık eğitimi

Ankara Üniversitesi Mustafa V. Koç Deniz Arkeolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinatörlüğünde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Personelinin sualtı eğitimi için verilen eğitimlerde, sualtında inceleme ve arama esnasında yapılması gerekli uygulamalar anlatılıyor.

Deniz arkeolojisi için önemli görülen eğitimleri bitiren 11 farklı birimden 12 uzman, iki yıldız dalış brövesi alacak. 11-16 Ekim tarihleri arasında urla tesislerinde gerçekleştirilecek eğitimlerde, sualtı arkeolojik varlıklarıyla ilgili konferans ve atölye eğitimleri de yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda da yapılan eğitimler yılda iki kez veriliyor.