Avukat İlayda Kasaroğlu son yolculuğuna uğurlandı

İlayda Kasaroğlu 17 Haziran'da sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Her şeye neredeyse en baştan başlayıp, tekrar en ağır kemoterapilerle tedavi oluyorken bu hastalığı yenenlere o kadar yürekten seviniyor ve özeniyorum ki, Allah'ım inşallah artık bana da nasip olsun güzel tweetler atmak." ifadelerini kullanmıştı.