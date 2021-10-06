"Bu nasıl tip lan" dedi tetiği çekti! Kafasına kurşunu yiyince bakın ne yaptı





Daha sonra iş yerine gelen Selim T.'nin başka bir arkadaşı Kenan A. da ikiliye katıldı. Birlikte içki içen gruptan Murat K., Kenan A.'ya "Bu nasıl tip şunun tipine bak" diyerek küfür etti. Kenan A. ile Murat K. bunun üzerine tartıştı. Kenan A., Murat K.'yi darp edince Murat K. "Öldür beni. Öldürmezsen adam değilsin" demesi üzerine Kenan A., tabancayla ateş açtı.