Cimer Şikayet Nasıl Yapılır? Cimer Şikayet Hattı İletişim Telefon Numarası Nedir?

"Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi" ifadesinin kısaltmasına CiMER denilmektedir. CİMER'i dilekçe ve bilgi edinme hakkının kullanımı için oluşturulan elektronik bir kamu hizmeti aracı olarak tanımlayabiliriz. Bilgi iletişim teknolojileri imkânlarından yararlanılarak oluşturulan CİMER'e yapılan tüm başvurular İletişim Başkanlığı tarafından takip edilebilmektedir. CİMER'e yapılan başvurulara yalnızca yetkilendirilmiş kamu personeli tarafından erişim sağlanabilmektedir. CİMER'e hangi konularda şikayet yapılır?
CİMER'E NASIL BAŞVURULABİLİR?
CİMER, ülke genelinden İletişim Başkanlığına yapılacak başvuruların kabulü, gereğinin yapılması için süratle ilgili kamu kuruluşuna gönderilmesi, başvurulara en kısa sürede cevap verilmesi, gecikme halinde birimlerin uyarılması, bütün bu işlemlerin bir otomasyon sistemi içinde yürütülmesi, istatistiksel raporların alınması ve tüm sürecin merkezden denetlenebilmesi amaçlanarak kurulan bir sistemdir. Vatandaşlar internet üzerinden CİMER'e başvuru yapabilir, başvuru sonuçlarını da aynı platformdan öğrenebilmektedirler.
CİMER ŞİKAYET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Elektronik ortamda başvuru için www.cimer.gov.tr üzerinden işlem yapabilirsiniz. Sırasıyla:
www.turkiye.gov.tr (e-devlet kapısı) üzerinden başvuru yapmak için:
Telefonla başvuru (ALO 150) için:
Mektup-Faks başvuruları için:
Şahsen Müracaat için:
CİMER'E HANGİ KONULARDA ŞİKAYET YAPILIR?
CİMER'e yapacağınız başvurular için konu sınırlaması yoktur. Vatandaşlar her türlü sıkıntılarını veya taleplerini kolayca başvurabilmektedirler.
CİMER ŞİKAYET SONUCU NE ZAMAN BELLİ OLUR?
CİMER'e elektronik ortamda yapılan başvurularda, başvuru tamamlandıktan sonra kişiye başvurusunu takip edebileceği bir başvuru sayısı verilir ve e-posta adresine başvurusunun alındığı bilgisi gönderilir. Bu bilgiler ile cimer.gov.tr ve e-devlet kapısı üzerinden istenildiği zaman sorgulama yapılabilmektedir. Bunun yanı sıra T.C. kimlik numaranızın yer aldığı ancak başvuru sayınızı bilmediğiniz durumlarda da (mektup, faks veya şahsen müracaatlarınız) başvuru akıbetine ilişkin bilgiyi "başvuru sorgulama" sayfası üzerinden giriş yaparak sorgulayabilirsiniz.
Ayrıca, ALO 150 telefon hattını arayarak görevli personele başvuru sayınızı veya T.C. kimlik numaranız ile anne kızlık soyadının ilk ve son harfi bilgilerinizi belirterek başvurunuzun akıbeti (hangi kurumlara gönderildiği ve cevabın hangi kurum tarafından verildiği bilgisini) hakkında bilgi alabilirsiniz
CİMER ŞİKÂYET DİLEKÇE ÖRNEĞİ
CİMER BAŞVURU SONUCU NE ZAMAN GELİR?
Dilekçenizin konusu belirli bir istek, şikâyet ve ihbar niteliğinde ise ve size 30 gün içinde herhangi bir cevap verilmediyse CİMER'e cevap alamadığınıza dair başvuruda bulunabilirsiniz. Bu durumda başvuru ilgili kuruma yasal süresi içerisinde vatandaşa bir an önce müspet veya menfi bir cevap verilmesi ricasıyla yeniden sevk edilmekte ve cevap vermeyen kurum uyarılmaktadır. Başvurunuzun üzerinden uzun bir zaman geçmiş olmasına rağmen herhangi bir cevap verilmemişse yasal haklarınız konusunda bilgilendirme yapılmaktadır. Başvuru sahibi dilekçesine cevap vermeyen yetkili makamlar hakkında cezai takibat yapılması için şikâyet yoluna gidebilir. Bu olaydan dolayı bir zarara uğradığını düşünülüyorsa ilgililer aleyhine tazminat davası da açabilir. Ayrıca idarenin cevap vermemesine yönelik şikâyetinizi Kamu Denetçiliği kurumuna iletebilirsiniz