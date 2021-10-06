Çocuğunu vermemek için evini yaktı

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Hacet mahallesinde polis eşliğinde gelen Sosyal Hizmetler görevlileri H.T ve N.T'nin yaşadıkları eve gelerek mahkeme kararıyla küçük kız çocuğunu devlet korumasına almak istedi.

Anne N.T, 4 çocuğuyla birlikte kendisini eve kitlerken baba H.T. ise evin önünde çocuğunu vermemek için polis ekiplerine direndi. Ekipler eve girmek isteyince elindeki çakmakla kayıt tutuşturan anne N.T. evi ateşe verdi.

Ateşlerin büyümesi üzerine polis ekipleri eve girerek anne ve 4 çocuğunu yanmaktan son anda kurtardı. Polis ve çevredeki vatandaşlar ellerindeki yangın söndürme tüpleri ve hortumlarla yangına ilk müdahaleyi yaparken ihbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Ekipler olayın ardından H.T. ve N.T.'yi gözaltına aldı. Öte yandan evde bulunan 3 muhabbet kuşu da yanarak telef oldu.