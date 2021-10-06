Çorum’daki cinayet davasında yürek burkan olay! 7 yaşındaki Efe gözyaşlarına boğuldu: Canım annem benim...

'KASTEN ÖLDÜRMEDİM'



Şüpheliler hakkında Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Zeynep Kaynar ile tutuksuz sanıklar, bugün 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Kaynar çifti ile kızı Tuğçe, ölen Topçu'nun ailesi ile taraf avukatları da katıldı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Zeynep Kaynar, "Ahmet Topçu, evimizin az ilerisinde köy yolu üzerinde istif halinde olan odunlarımızı etrafa dağıtıyordu. Yanına gidip, neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda, 'seni ilgilendirmez' diyerek küfürler savurmaya başladı. Birden bana saldırdı ve sağa sola çekiştirmeye başladı, o sırada kızım geldi ve kızıma da saldırdı. Kızımın gırtlağından tutup havaya kaldırdı ve sağa sola çarpmaya başladı. Hem benim hem de kızımın elbiselerini yırttı. Ben de kızımı onun elinden kurtarmak için yerden aldığım odunu sağa sola savurup korkutmak istedim. Odunu kafasına değil, omzuna vurdum. Amacım onu öldürmek değildi. Kafasına vurmak gibi bir düşüncem de yoktu. Kasten öldürmedim, aramızda da hiçbir zaman husumet yoktu, ben yüce adalete sığınıyorum, keşke olmasaydı, pişmanım" dedi.