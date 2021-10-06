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Giriş Tarihi: 6.10.2021 13:42

Dalaman’daki yangın kontrol altında

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Dalaman’daki yangın kontrol altında

Muğla Dalaman’da gece saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere havadan ve karadan yangın söndürme araçlarıyla müdahale edilerek kontrol altına alındı. Soğutma çalışması başladı.

Muğla Dalaman' Ataköy Sırrıdere mevkindeki ormanlık alanda gece saat 00.17'de yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın bölgesine ekipler sevk edildi. Gece boyunca arasöz ve karadan yangın söndürme ekipleri, yangına müdahale etti.

3 UÇAK 16 HEKİKOPTER İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Gün doğumuyla birlikte bölgeye hava araçları yönlendirildi. Yangına karadan 5 ilk müdahale aracı, 53 arazöz, 17 su tankeri ve 10 dozer ile müdahale ediliyor.

Söndürme çalışmaların havadan 3 uçak ve 16 helikopter katıldı. Etkili müdahale sonunda ilk etapta yangın kısmen kontrol altına alındı.
Sonrasında alevler döndürülerek tam kontrol sağlandı. Tamamen Kontrol altına alinan yangında soğutma çalışmaları yoğun şekilde devam ediyor.

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Dalaman’daki yangın kontrol altında
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