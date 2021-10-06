Danışman tüm parayla Bitcoin alıp İran’a kaçtı

Olay İstanbul Fatih'te 20 Eylül'de yaşandı. Edinilen bilgilere göre İran uyruklu iş kadını Mahnoush J.M. 5.7 Milyon lirasını dolara çevirmek istedi. Kapalı çarşıda ofisi olduğunu iddia eden ve İran uyruklu insanlara danışmanlık yapan Farza K. ile tanıştı. Farzad K. kendisinin deviz ofisinin olduğunu işlemi kolayca yapabileceğini söyleyip iş kadını Mahnoush J.M. ile birlikte paraları bavullara koyup kapalı çarşıdaki ofise götürdüler. Ofiste dolar kurunun yüksek olmasını bahane eden Farzad K. kurun düşünce dolara çevirmek için iş kadını Mahnoush J.M.'yı ikna etti. Bunun üzerine Farzad K. ile birlikte ofiste parayı emanet kasaya bırakıp oradan ayrıldılar.