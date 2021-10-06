Danıştay’dan çobanlık dersi

Danıştay'ın kararına konu yargı süreci 2011 yılında Van'ın Özalp ilçesi Boğazkesen köyünde yaşandı. Küçükbaş hayvanları otlattığı sırada bir anda başlayan yağmur sonucu Boğazkesen-Kırçalı deresi taştı. Meydana gelen sel felaketinde 70 küçükbaş hayvan suda boğularak öldü. Dere ıslah çalışmalarının yapılmaması nedeniyle hizmet kusuru işlendiğinden bahisle meydana gelen 42 bin TL maddi zararın tazmini için dava açıldı.

İDARE MAHKEMESİ ZARARIN ÖDENMESİNE KARAR VERDİ



Van 1. İdare Mahkemesi, keşif ve bilirkişi incelemesi sonucunda, yaşanan olayda gerekli önlemlerin alınmadığı gerekçesiyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nü yüzde 70 kusurlu buldu ve 16 bin 233 TL maddi zararın ödenmesine karar verdi.

DANIŞTAY İDARE MAHKEMESİNİN KARARINI BOZDU



Karar, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından temyiz edildi. Temyiz talebini yerinde bulan Danıştay 10. Dairesi, İdare Mahkemesi'nin kararını bozdu. Kararda, çoban ya da sürü sahibinin, kendisine emanet edilen sürüden sorumlu olduğu ve hayvanları otlatırken gerekli dikkat ve özenle davranmak durumunda olduğunu vurguladı.

ÇOBANIN MUHTEMEL TEHLİKELERE KARŞI ÖNLEM ALMASI GEREKİR



Danıştay 10. Dairesi'nin kararında, mevsimlere veya diğer dış etkenlere göre otlatma yerlerinin belirlenmesinin de bu kişilere ait olduğu, hayvanlarını korumakla yükümlü olan çoban veya sürü sahibinin muhtemel tehlikelere karşı sıkı önlem alması gerektiğine dikkat çekildi.

ZARARIN OLUŞMASINDA ÇOBAN KUSURLU BULUNDU



Ayrıca, yaşanan sel felaketinde, hayvan sürülerini otlatmak veya korumaktan sorumlu olan sürü sahibi veya çobanın gereken özeni göstermesi gerektiği, dolayısıyla da zararın oluşmasında davacının dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihlal ve kusurunun sebebiyet verdiği, idarenin hizmet kusurunun bulunmadığına karar verildi.