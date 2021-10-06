Dima Aslan, moda ve yemek dünyasını Instagram’da buluşturdu

Çoğu kişi Instagram'da moda, yemek ya da seyahat blogger'ı olmak istiyor. Ancak yalnızca işini tutkuyla yapanlar başarılı olabiliyor. O isimlerden biri de Dima Aslan. Hem Türk ve Arap mutfağı konusunda uzman hem de kendi markasına sahip bir modacı olan Aslan, iki farklı alanda da ilgi çekici içerikler üretiyor. Takipçi sayısı 1 milyona yaklaşan ve alanında en çok etkileşim alan isimlerin başında gelen Aslan, "İşin sırrı tutku. Tutkuyla yapılan her şey ister gerçek hayatta ister sosyal medyada olsun karşılığını buluyor" diyor.

"MODA DA MUTFAK DA BENİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ"

Özgün tasarımları ve farklı yemek tarifleri ile dikkatleri üzerine çeken Dima Aslan, modanın da yemeğin de yaratıcılığa açık alanlar olduğunu belirtiyor: "Gerek gündelik hayatta gerekse de iş hayatında beni sınırlayan her şeye karşı mesafem var. Mutfak ve moda bu anlamda benim kurtarıcım. Her iki alan da bana hayal gücümü gösterme fırsatı sunuyor. Ayrıca yemek yapmak beni moda alanında inanılmaz destekliyor. Yemekte kullandığım ürünlerin renk, doku ve lezzet uyumu, baharat aroması, tabak dekoru tasarımlarımdaki çizgilere, kullanacağım kumaş ve renklere de ilham veriyor. Güzel yemek yemek ve iyi giyinmek bence hayata değer katan unsurlar. Benim için ikisi de vazgeçilmez ve bu iki alanda kendimi gösterme şansı bulduğum, insanların hayatına dokunduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum."