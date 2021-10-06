Diyarbakır’da çatışma: 15 yaşındaki Zübeyir katledildi...

Çatışmada kurşunların isabet etti Zübeyir Kola, kanlar içinde kaldı, M.A.E de olay yerinden kaçtı. Zübeyir, arkadaşı F.E.'nin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zübeyir Kola, hastanede hayatını kaybetti.



SOKAKTAKİ EVİN BAHÇESİNDE 3 SİLAH BULUNDU



Polis, Körhat Mahallesi'nin giriş ve çıkışlarını zırhlı araçlarla kapatarak güvenlik şeridi oluşturdu. Bağlar Emniyet Müdürlüğü ve olay yeri inceleme ekiplerince geniş çaplı çalışma yapıldı. Ekipler, sokaktaki bir evin bahçesinde 3 tabanca ile olay yerinde çok sayıda mermi kovanı buldu. Silahlardan birinin M.A.E.'ye, birinin Zübeyir Kola'ya ait olduğu tespit edildi. Ekipler, çevredekilerin ifadelerine de başvurdu. Kola'nın cenazesi, otopsi için adli tıp kurumuna götürülürken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak ve diğer silahın sahibini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.