Engelli Raporu Nasıl Alınır? Yaşa Ve Hastalığa Göre Engelli Raporu Oranları

Engelli vatandaşların hayatının bazı alanlarında onlara kolaylık sağlanmaktadır. Bu kolaylıktan yararlanabilmek içinse kesinlikli engelli raporuna sahip olmaları gerekir. Peki engelli olan kimlere bu rapor verilmektedir? Hem engellilerin hem de engelli yakınlarının bu fırsattan yararlanabilmeleri için bazı şartları sağlayabilmeleri gerekmektedir. Sağlık kurulu raporu nasıl alınır? Engelli raporu nasıl hesaplanır? Tüm cevaplar bu yazıda...

ENGELLİ RAPORU

Engelli sağlık raporu halk arasında engelli raporu ismiyle bilinir. Engelli kimseler ve yakınları için devlet tarafından verilen çeşitli olanaklardan faydalanmak için bu belgeye ihtiyaç duyulur. Bu belge alındığı takdirde engelli vatandaşlar ve yakınları onlara devlet tarafından tanınan birçok sosyal ve ekonomik haklardan yararlanabilirler.

SAĞLIK KURULU RAPORU NASIL ALINIR?

Engelli raporu almak isteyen kişilerin başvuruda bulunması gerekir. Bu başvuru da sadece devletin yetkilendirdiği hastaneler tarafından yapılır. Sağlık Bakanlığının yetki verdiği hastaneler yapılan başvurular ve rapor özellikleri ile birlikte kişilere gerekli testler yapılarak rapor verilir. Ancak bu raporu vermeden önce istenen bazı belirli belgeler vardır. Bu belgeler ise şunlardır:

Sağlık raporu başvuru formu. Bu form başvuru yapılacak olan hastanenin danışma bölümünden engelli kişilere ya da ailesine verilir. Form doldurulduktan sonra işlemlere başlanılabilir.

Başvuru yapan kişinin kimlik belgesi de gereklidir. Hastane tarafından istenir. Kimlik olmadan yapılan hiçbir başvurunun işlemleri başlatılmaz.

Başvuru yapan kişiye ait 5 adet fotoğraf gereklidir. Bu fotoğraflar hastane arşivi, resmî belgeler, kurul raporu ve diğer işlemlerde kullanılması içindir.

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Bu belgelerin temininden sonra başvuru yapılır ve diğer adımlar izlenmeye başlanır. Engelli raporu alma işi böylece başlamış olur. Engelli raporu almak için izlenecek olan adımlar ise şunlardır:

Engelli raporları yalnızca kurul günlerinde verilebilir. Diğer günlerde yapılmış olan tetkikler bekletilir. Kurul gününde engelli birey hastaneye çağrılır. Bu nedenle engelli raporu alabilmenin ilk adımı kurul gününü beklemektir.

Sağlık kurulu raporu alınması için en az 8 ana branşta test yapılır. Bu nedenle kurulun hastaneye çağırdığı gün hastaneye erken gitmek daha doğru bir hareket olacaktır.

alınması için en az 8 ana branşta test yapılır. Bu nedenle kurulun hastaneye çağırdığı gün hastaneye erken gitmek daha doğru bir hareket olacaktır. İlgili vezne ile birlikte dilekçe doldurularak kimlik bilgileri eşliğinde danışmaya gidilir ve teslim edilir. Teslim edilen evrakların ardından vezneye gidilir. Vezne kişilere muayene olmaları gereken doktorların ve birimlerin isimlerini içeren bir belge verir. Kişiler belgeye göre bu muayenelere başlarlar.

Raporun alınabilmesi için bölümlerin ziyaret edilmesi gereklidir. Bu yüzden öncelikle kan verilmelidir. Eğer kan geç verilirse sonuçlar öğleden sonraya diğer işlemler ise ertesi güne sarkabilir.

Bölümlerin ziyaretini yapıp muayene olan kişiler kesinlikle doktorların imzalarını istemelidir. Muayene olunsa dahi imza yoksa bu muayeneler bir işe yaramaz. İlgili yerlerin imzalanması çok önemlidir.

Muayeneler tamamlandığında sıra kurulun onayına kalmıştır. Kurul onayladıktan sonra ise belirlenen tarihte başhekim olaylı rapor alınabilir.

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HEYET RAPORU NEDİR? HEYET RAPORU NASIL ALINIR?

Heyet raporu kişilerin sağlıklı olduğunu kanıtlayan bir rapordur. Engelli heyet raporu ise kişinin %40 ve üstünde engele sahip olduğunu belli eden rapordur.

Heyet raporu almak engelli raporu almak için yapılan şeyleri gerektirir. İlgili hastanelere başvuru sonucunda yapılan şeyler ise heyet raporu alınabilir.

ENGELLİ RAPORU HESAPLAMA

Terör, kaza ve yaralanma sonucunda oluşan engel için yetişkinlerin engel raporları balthazard formülü ile hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken kişilerin engel oranlarının bilinmesi gerekir. Bu hesaplamayı yapabilmek için internet üzerinde de birçok yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımların doğru sonucu verebilmesi için yaş kısmının doğru doldurulması gerekir. Aksi takdirde işe yaramaz. Özellikle 65 yaş üstü kişiler için yapılan hesaplamalar çok daha farklı olduğu için yaşın seçilimi çok önemlidir.

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ENGELLİ RAPORU ORANI

Engelli raporu oranları her yıl değişime uğramaktadır. 2020 yılında engelli raporu oranı ilk aşamada %50 ile başlanmaktadır. Şayet kişi 60 yaş üzerinde ise bu orana %10 eklenecektir ve rapor oranı %72,5'e ulaşacaktır. Genel oran ise %60'tır.