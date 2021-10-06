Engelli Raporu Nasıl Alınır? Yaşa Ve Hastalığa Göre Engelli Raporu Oranları

Engelli vatandaşların hayatının bazı alanlarında onlara kolaylık sağlanmaktadır. Bu kolaylıktan yararlanabilmek içinse kesinlikli engelli raporuna sahip olmaları gerekir. Peki engelli olan kimlere bu rapor verilmektedir? Hem engellilerin hem de engelli yakınlarının bu fırsattan yararlanabilmeleri için bazı şartları sağlayabilmeleri gerekmektedir. Sağlık kurulu raporu nasıl alınır? Engelli raporu nasıl hesaplanır? Tüm cevaplar bu yazıda...
ENGELLİ RAPORU
Engelli sağlık raporu halk arasında engelli raporu ismiyle bilinir. Engelli kimseler ve yakınları için devlet tarafından verilen çeşitli olanaklardan faydalanmak için bu belgeye ihtiyaç duyulur. Bu belge alındığı takdirde engelli vatandaşlar ve yakınları onlara devlet tarafından tanınan birçok sosyal ve ekonomik haklardan yararlanabilirler.
SAĞLIK KURULU RAPORU NASIL ALINIR?
Engelli raporu almak isteyen kişilerin başvuruda bulunması gerekir. Bu başvuru da sadece devletin yetkilendirdiği hastaneler tarafından yapılır. Sağlık Bakanlığının yetki verdiği hastaneler yapılan başvurular ve rapor özellikleri ile birlikte kişilere gerekli testler yapılarak rapor verilir. Ancak bu raporu vermeden önce istenen bazı belirli belgeler vardır. Bu belgeler ise şunlardır:
Bu belgelerin temininden sonra başvuru yapılır ve diğer adımlar izlenmeye başlanır. Engelli raporu alma işi böylece başlamış olur. Engelli raporu almak için izlenecek olan adımlar ise şunlardır:
HEYET RAPORU NEDİR? HEYET RAPORU NASIL ALINIR?
Heyet raporu kişilerin sağlıklı olduğunu kanıtlayan bir rapordur. Engelli heyet raporu ise kişinin %40 ve üstünde engele sahip olduğunu belli eden rapordur.
Heyet raporu almak engelli raporu almak için yapılan şeyleri gerektirir. İlgili hastanelere başvuru sonucunda yapılan şeyler ise heyet raporu alınabilir.
ENGELLİ RAPORU HESAPLAMA
Terör, kaza ve yaralanma sonucunda oluşan engel için yetişkinlerin engel raporları balthazard formülü ile hesaplanır. Bu hesaplama yapılırken kişilerin engel oranlarının bilinmesi gerekir. Bu hesaplamayı yapabilmek için internet üzerinde de birçok yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımların doğru sonucu verebilmesi için yaş kısmının doğru doldurulması gerekir. Aksi takdirde işe yaramaz. Özellikle 65 yaş üstü kişiler için yapılan hesaplamalar çok daha farklı olduğu için yaşın seçilimi çok önemlidir.İsim ve Soyadı Değiştirme - Soyadı Ve İsim Değişikliği Nasıl Yapılır?
ENGELLİ RAPORU ORANI
Engelli raporu oranları her yıl değişime uğramaktadır. 2020 yılında engelli raporu oranı ilk aşamada %50 ile başlanmaktadır. Şayet kişi 60 yaş üzerinde ise bu orana %10 eklenecektir ve rapor oranı %72,5'e ulaşacaktır. Genel oran ise %60'tır.