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Giriş Tarihi: 6.10.2021 11:33

Erzurum'da deşhete düşüren olay: Öz kızını 24 yerinden bıçakladı!

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Erzurum’da deşhete düşüren olay: Öz kızını 24 yerinden bıçakladı!

Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki Ebubekir Sıddık Ş.  tartıştığı 14 yaşındaki kızı D.Ş.'yi 24 bıçak yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan genç kız yaşam mücadelesi verirken, zanlı emniyet tarafından yakalandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesinde yaşayan Ebubekir Sıddık Ş. iddiaya göre tartıştığı 14 yaşındaki kızı D.Ş'yi defalarca bıçakladı. Gözü dönmüş cani baba, 24 bıçak darbesi ile ağır yaraladığı kızını evde bırakıp kaçtı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kızı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ameliyata alınan D.Ş. hayat mücadelesi veriyor.

Durumunun kritik olduğu öğrenilen kız çocuğunun babası ise olay günü evden kaçtı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler bölgedeki metruk binaları didik didik aradı. Aramalar sonucunda Erzurum-Horasan yolunda yakalanan zanlı emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Erzurum'da deşhete düşüren olay: Öz kızını 24 yerinden bıçakladı!
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