Eşit ağırlık dersleri, meslekleri ve bölümleri nelerdir? Eşit ağırlıkta hangi dersler var?

Dokuzuncu sınıf eğitimini tamamlayan lise öğrencileri, geride kalan 3 yıl için sözel, sayısal ya da eşit ağırlık bölümlerinden birini seçerek ilerleyen dönemlerde alacağı eğitimde hangi dersleri ağırlıklı olarak alacağı konusunda bir seçim yapar. Eşit ağırlık, EA, TM veya Türkçe Matematik olarak da tanımlanmaktadır. Ağırlıklı olarak Türkçe, Matematik ve Edebiyat derslerini içeren Eşit ağırlık bölümü öğrencileri düzenli bir çalışma şeklini benimseyerek hayallerine daha emin adımlarla ilerleyebilirler.

EŞİT AĞIRLIK DERSLERİ NELERDİR?

Eşit ağırlık derslerine ilişkin detaylar şu şekildedir;

Türk Edebiyatı

Dil ve Anlatım

Geometri

Matematik

Tarih

Coğrafya

Felsefe

İngilizce

Üniversite sınavı sonrası alınan puanlar 3 ayrı kategoriye ayrılıyor. Puanları belirlemek için TM1 TM2 ve TM3 olmak üzere karşınıza bu puan kategorileri çıkacaktır. Bu nokta da sayısal ya da sözel sonuçlar, aldığınız puanlarınıza yansıyacaktır.

TM ÖĞRENCİLERİ AYT'DE NE ÇÖZER?

Tüm öğrenciler AYT'de (Alan Yeterlilik Testi) alanlarına uygun sınavlara gireceklerdir. Eşit ağırlık puan türünden tercih yapmayı düşünen öğrenciler AYT'de Edebiyat, Matematik, Cöğrafya1 ve Tarih1 testlerini çözecekler.

EŞİT AĞIRLIKTA HANGİ MESLEKLER VAR?

Oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan eşit ağrılık bölümünde yaygın olarak aşağıdaki meslekler ön plana çıkmaktadır.

Hukuk

Sınıf öğretmenliği

Sağlık Yönetimi

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Uluslararası İlişkiler

Psikoloji

Bankacılık

Beden eğitimi ve Spor öğretmenliği

Grafik Tasarımı

Felsefe Grubu Öğretmenliği

Finans ve bankacılık

Yönetim Bilişim Sistemleri

Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi

Bilim tarihi

Avrupa Birliği İlişkileri

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi

Pazarlama

Maliye

İktisat

Çocuk gelişimi

Havacılık yönetimi

Bilgi ve Belge Yönetimi

Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı

Ekonomi

İç mimarlık ve çevre tasarımı

Kamu yönetimi

Konaklama ve Turizm İşletmeciliği

Moda Tasarımı

Sosyoloji

Tekstil Tasarımı

Türkçe Matematik alanında 2 yıllık tercih eden öğrenciler tarafından aşağıdaki meslekler de son derece ilgi görmektedir;