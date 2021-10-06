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Giriş Tarihi: 6.10.2021 16:59 Son Güncelleme: 6.10.2021 16:59

Eşit ağırlık dersleri, meslekleri ve bölümleri nelerdir? Eşit ağırlıkta hangi dersler var?

Eşit ağırlık dersleri, meslekleri ve bölümleri nelerdir? Eşit ağırlıkta hangi dersler var?

Eşit ağırlık bölümünü tercih eden birçok öğrenci sınırsız sayıda meslek edinme avantajına sahip. Adından anlaşılacağı üzere, hem sayısal hem de sözel dersleri içeren Eşit ağırlık dersleri alacak olan çok sayıda öğrenci, eşit ağırlık bölümünde hangi derslerin bulunduğunu ve kariyer planlamasına hangi meslekleri dahil edebileceğini merak ediyor. Bu noktada “Türkçe Matematik öğrencileri AYT’de ne çözer?” gibi soruların yanıtları da araştırılıyor. TM bölümünde hangi meslekler var? İşte merak ettiğiniz tüm detaylar…

Dokuzuncu sınıf eğitimini tamamlayan lise öğrencileri, geride kalan 3 yıl için sözel, sayısal ya da eşit ağırlık bölümlerinden birini seçerek ilerleyen dönemlerde alacağı eğitimde hangi dersleri ağırlıklı olarak alacağı konusunda bir seçim yapar. Eşit ağırlık, EA, TM veya Türkçe Matematik olarak da tanımlanmaktadır. Ağırlıklı olarak Türkçe, Matematik ve Edebiyat derslerini içeren Eşit ağırlık bölümü öğrencileri düzenli bir çalışma şeklini benimseyerek hayallerine daha emin adımlarla ilerleyebilirler.

EŞİT AĞIRLIK DERSLERİ NELERDİR?

Eşit ağırlık derslerine ilişkin detaylar şu şekildedir;

  • Türk Edebiyatı
  • Dil ve Anlatım
  • Geometri
  • Matematik
  • Tarih
  • Coğrafya
  • Felsefe
  • İngilizce

Üniversite sınavı sonrası alınan puanlar 3 ayrı kategoriye ayrılıyor. Puanları belirlemek için TM1 TM2 ve TM3 olmak üzere karşınıza bu puan kategorileri çıkacaktır. Bu nokta da sayısal ya da sözel sonuçlar, aldığınız puanlarınıza yansıyacaktır.

TM ÖĞRENCİLERİ AYT'DE NE ÇÖZER?

Tüm öğrenciler AYT'de (Alan Yeterlilik Testi) alanlarına uygun sınavlara gireceklerdir. Eşit ağırlık puan türünden tercih yapmayı düşünen öğrenciler AYT'de Edebiyat, Matematik, Cöğrafya1 ve Tarih1 testlerini çözecekler.

EŞİT AĞIRLIKTA HANGİ MESLEKLER VAR?

Oldukça geniş bir yelpazeye sahip olan eşit ağrılık bölümünde yaygın olarak aşağıdaki meslekler ön plana çıkmaktadır.

  • Hukuk
  • Sınıf öğretmenliği
  • Sağlık Yönetimi
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
  • Uluslararası İlişkiler
  • Psikoloji
  • Bankacılık
  • Beden eğitimi ve Spor öğretmenliği
  • Grafik Tasarımı
  • Felsefe Grubu Öğretmenliği
  • Finans ve bankacılık
  • Yönetim Bilişim Sistemleri
  • Elektronik Ticaret ve Teknoloji Yönetimi
  • Bilim tarihi
  • Avrupa Birliği İlişkileri
  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
  • Pazarlama
  • Maliye
  • İktisat
  • Çocuk gelişimi
  • Havacılık yönetimi
  • Bilgi ve Belge Yönetimi
  • Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı
  • Ekonomi
  • İç mimarlık ve çevre tasarımı
  • Kamu yönetimi
  • Konaklama ve Turizm İşletmeciliği
  • Moda Tasarımı
  • Sosyoloji
  • Tekstil Tasarımı

Türkçe Matematik alanında 2 yıllık tercih eden öğrenciler tarafından aşağıdaki meslekler de son derece ilgi görmektedir;

  • Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
  • Otel Yöneticiliği
  • Tapu Kadastro
  • Konaklama ve Turizm işletmeciliği
  • İşletme Bilgi Yönetimi
  • Gümrük İşletme

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