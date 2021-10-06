Fabrikada amonyak sızıntısı: 1 kişi hayatını kaybetti

Kocaeli Körfez İlçesinde faaliyet gösteren İGSAŞ fabrikasında, bir azot tankında sabah saatlerinde amonyak gazı sızıntısı meydana geldi. Gazdan zehirlenen bir işçi hayatını kaybetti. Bir işçi ise olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

BİR İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

İddialara göre; fabrikada bulunan azot gazı tanklarında birinden sızıntı meydana geldiğini fark eden iki işçi, kontrollerde bulunmak amacıyla bölgeye gitti. Ancak işçilerden haber alınmaması üzerine yapılan kontrollerde, her iki işçinin de baygınlık geçirdiği belirlendi. Durumu fark eden yetkililer hemen 112 acil yardım hattına ihbarda bulundu.



Ali Ekber Demirtaş

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde kısa bir süre önce fabrikada işe başladığı öğrenilen Ali Ekber Demirtaş'ın (40) hayatını kaybettiği belirlendi.

İsmi öğrenilemeyen mühendis ise hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunulmadı.

FABRİKADAN AÇIKLAMA

İGSAŞ'ta meydana gelen iş kazası ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"4 Ekim 2021 tarihinden bu yana üretimin durduğu ve planlı bakım çalışmalarının yapıldığı fabrikamızda, 6 Ekim 2021 tarihinde son derece üzücü bir kaza meydana gelmiştir. Bakım, kontrol ve temizlik çalışmalarının yürütüldüğü esnada; dışardan hizmet aldığımız firma çalışanın, izne tabi ve girmemesi gereken bölgeye girdiğini fark eden İGSAŞ çalışanımız, hızlıca kendisine müdahale etmek istemiş, fakat her ikisi de gaza maruz kalmışlardır. Emniyet ve sağlık birimlerinin yerinde ve hızlı müdahalesine rağmen, maalesef dışardan hizmet aldığımız firma çalışanı arkadaşımız kurtarılamamıştır. Ayakta tedavi edilen İGSAŞ çalışanı arkadaşımızın sağlık durumu iyidir. Hayatını kaybeden müteahhit firma çalışanı arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine baş sağlığı diliyoruz."