Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden ve nüfusu gittikçe artan Gaziantep'te, trafik kurallarına uyulması amacıyla İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kentin önemli kavşaklarındaki kazalardan görüntüler paylaşıldı. Sürücülerin trafik kurallarına tam uymadığı ve dikkatsizliği nedeniyle ortaya ilginç ve dikkat çekici kazalar görüntülere yansıdı. Trafik kurallarının hayati önem taşıdığı ve trafikte her zaman güvende hissetmek için kurallara uyulması gerektiği hatırlatıldı.

Gaziantep’te ilginç kazalar kameralara yansıdı | Video