Gurbetçi iş insanı cinayetinde 3 kişi adliyede

Kocaeli Başiskele İlçesi, Servetiye Mahallesi Soğuksu mevkiinde geçtiğimiz Cumartesi gecesi geç saatlerde meydana gelen olayda, Almanya'da yaşayan gürbetçi iş insanı Cihat Tatlı (49) Başiskele 'de bulunan dağ evinde bıçaklanarak öldürüldü. Tatlı'ya ait lüks araç ise çalınarak Kocaeli İzmit İlçesinde bulunan Kocaeli Fuarı'nda terk edildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, biri kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

(Cihat Tatlı)

AYRILMASINI İSTEDİ

Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öldürülen Cihat Tatlı'nın İzmit ilçesinde bir spor salonuna gittiğini belirledi. Ayrıca burada Ceren İ. isimli pilates eğitmeni ile tanışarak aşık olduğunu, aynı salonda eğitmenlik yapan yabancı uyruklu Firas.S'nin de, Ceren İ.'ye aşık olduğunu öğrenince kendisi ile konuşup ayrılması konusunda telkinde bulunduğunu ve ikili arasında bu nedenle husumet olduğunu tespit etti.

ALACAĞIM VAR DEMİŞ

Kız meselesi nedeniyle ikili arasında husumet olduğunu belirleyen Jandarma ekipleri, geçtiğimiz hafta Firas S.'nin Ceren. İ.'yi arayarak, Başiskele İlçesi Yuvacık tarafında bir kişiden alacağının olduğunu söylediği, bunun üzerine Ceren İ. daha önceden tanıdığı arkadaşı A.İ.Ç.'yi arayıp kendilerini götürmesini istediğini, Firas S.'nin burada Tatlı'nın evine yakın bir mesafede indiğini, Ceren ve arkadaşının ise geri döndüğünü belirledi.

10 YERİNDEN BIÇAKLADI

Öte yandan. Firas S.'nin araçtan indikten sonra, iddialara göre Tatlı'nın evinin çevresini kontrol ettiği, kimsenin olmadığını görünce kapıyı çalıp Tatlı'nın kapıya çıkması ile elindeki bıçakla kendisini 10 yerinden yaraladığı, ardından da Tatlı'ya ait aracı alarak olay yerinden kaçtığını ve aracı başka bir bölgede terk ettiğini tespit etti.

BIÇAK ALIP DÖVİZ BOZDURMUŞLAR

Olay sonrası bir kuaföre giderek tanınmamak amacıyla saç ve sakal traşı olduğu tespit edilen Firas S. İzmit ilçesinde toplanan deliller doğrultusunda yakalanarak gözaltına aldı. Ayrıca olayla ilgili kendisini olay yerine bırakan ve olay öncesi bıçak satın alırken ve olay sonrası döviz bozdurup suçta kullanan bıçağı denize atarken yanında oldukları ileri sürülen Ceren İ. ve arkadaşı A.İ.Ç'de yakalanarak gözaltına alındı. Suçunu itiraf eden Firas S.'nin olay yerine gitmeden arkadaşları ile birlikteyken, 180 lira verip bir bıçak aldığı, ayrıca cinayetin ardından 3 şüphelinin birlikte bir markete giderek 3 bin 500 euro parayı TL'ye çevirdikleri de tespit edildi.

(Firas S.)

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İzmit'te denize atılan suç aleti bıçak ve ölen maktule ait cipin anahtarı dalgıçlar tarafından çıkartıldı. Jandarma'da sorguları biten şüpheliler ise sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesine sevk edildi.