Hamile eşini döverek öldürdü, ’Yanlışlıkla yaptım’ dedi

Konya'nın Meram ilçesinen bağlı Tırılırmak Mahallesinde yaşanan dehşette; Mahmud El Hüseyin, kendisini aldattığını iddia ettiği dini nikahlı eşi Halidiye El Hamit'i sopa ve hortumla döverek öldürdü. Eşinin hareketsiz kalması üzerinen 112'yi arayıp yardım isteyen El Hüseyin olay yerine ekiplerce gözaltına alındı. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MAHKEMECE AĞIRLAŞTIRILMIŞ VERDİ, İSTİNAF BOZDU
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Mahmud El Hüseyin, Şubat ayında görülen duruşmada cezasında hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. El Hüseyin'in avukatları kararı istinafa götürdü.
ZAVALLI KADININ TELEFONUNDAN HİÇBİR ŞEY ÇIKMADI
İstinaf Mahkemesi, sanığın ileri sürdüğü aldatma iddialarına yönelik, Halidiye El Hamit'in kullandığı cep telefonundaki arama, mesaj ve HTS kayıtlarının incelenmediği gerekçesiyle kararı bozup, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Telefonda yapılan incelemeler sonucunda cinayete kurban giden genç kadının aldattığına yönelik herhangi bir yazışma veya fotoğrafa rastlanılmadığı belirtildi.
'YANLIŞLIKLA YAPTIM' DEDİ, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETTEN KURTULAMADI
Kararın bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Mahmud El Hüseyin ifadesinde, "Yanlışlıkla yaptım" dedi.
Mahkeme heyeti ilk verdiği karardan geri adım atmayarak El Hüseyin'i hiçbir indirim uygulamadan yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.