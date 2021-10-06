Hamile eşini döverek öldürdü, ’Yanlışlıkla yaptım’ dedi

ZAVALLI KADININ TELEFONUNDAN HİÇBİR ŞEY ÇIKMADI

İstinaf Mahkemesi, sanığın ileri sürdüğü aldatma iddialarına yönelik, Halidiye El Hamit'in kullandığı cep telefonundaki arama, mesaj ve HTS kayıtlarının incelenmediği gerekçesiyle kararı bozup, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Telefonda yapılan incelemeler sonucunda cinayete kurban giden genç kadının aldattığına yönelik herhangi bir yazışma veya fotoğrafa rastlanılmadığı belirtildi.