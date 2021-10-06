Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hamile eşini döverek öldürdü, 'Yanlışlıkla yaptım' dedi
Giriş Tarihi: 6.10.2021 09:48 Son Güncelleme: 6.10.2021 09:48

Hamile eşini döverek öldürdü, 'Yanlışlıkla yaptım' dedi

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Hamile eşini döverek öldürdü, ’Yanlışlıkla yaptım’ dedi

Konya'da, 2 yıl önce birlikte yaşadığı ve 2 aylık hamile olan Halidiye El Hamit'i (19), kendisini aldattığını ileri sürüp hortum ve sopayla döverek öldüren Mahmud El Hüseyin (34) hiçbir indirim uygulanmadan 'hamile olduğunu bildiği eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Katil zanlısı son sözünde ‘Yanlışlıkla yaptım’ demesi ise dikkat çekti.

Konya'nın Meram ilçesinen bağlı Tırılırmak Mahallesinde yaşanan dehşette; Mahmud El Hüseyin, kendisini aldattığını iddia ettiği dini nikahlı eşi Halidiye El Hamit'i sopa ve hortumla döverek öldürdü. Eşinin hareketsiz kalması üzerinen 112'yi arayıp yardım isteyen El Hüseyin olay yerine ekiplerce gözaltına alındı. Katil zanlısı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MAHKEMECE AĞIRLAŞTIRILMIŞ VERDİ, İSTİNAF BOZDU

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Mahmud El Hüseyin, Şubat ayında görülen duruşmada cezasında hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. El Hüseyin'in avukatları kararı istinafa götürdü.

ZAVALLI KADININ TELEFONUNDAN HİÇBİR ŞEY ÇIKMADI

İstinaf Mahkemesi, sanığın ileri sürdüğü aldatma iddialarına yönelik, Halidiye El Hamit'in kullandığı cep telefonundaki arama, mesaj ve HTS kayıtlarının incelenmediği gerekçesiyle kararı bozup, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi. Telefonda yapılan incelemeler sonucunda cinayete kurban giden genç kadının aldattığına yönelik herhangi bir yazışma veya fotoğrafa rastlanılmadığı belirtildi.

'YANLIŞLIKLA YAPTIM' DEDİ, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBETTEN KURTULAMADI

Kararın bozulmasının ardından yeniden hakim karşısına çıkan Mahmud El Hüseyin ifadesinde, "Yanlışlıkla yaptım" dedi.

Mahkeme heyeti ilk verdiği karardan geri adım atmayarak El Hüseyin'i hiçbir indirim uygulamadan yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hamile eşini döverek öldürdü, 'Yanlışlıkla yaptım' dedi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA