‘Hastalık sürecimi hatırlamak bile istemiyorum’

Kırklarelı'nde Kovid- 19'a yakalanan üniversite öğrencisi Barış Kaya
(22), aşı yaptırmamanın pişmanlığını yaşıyor. Kırklareli
Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Kaya geçtiğimiz temmuzda yakalandığı hastalığı hastanede 7 gün süren tedaviyle yendi. Kırklareli Sağlık Müdürlüğü
'nce üniversite yerleşkesinde mobil aşı ekiplerine 2. doz aşısını yaptıran Kaya, "O süreci hatırlamak dahi istemiyorum. Çevremdeki herkes "aşı olmayın" diyordum. Bundan sonra devletimiz 5. dozu olun derse yine gider olurum" diye konuştu.