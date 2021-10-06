İki çocuk arasında silahlı çatışma: 1 ölü

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Körhat Mahallesi'nde 15 yaşındaki Zübeyir Kola, mahalleden arkadaşı 16 yaşındaki F.E. yolda yürüdükleri sırada daha önceden aralarında kavga çıkan 17 yaşındaki M.A.E. karşılaştı. M.A.E, kavgalı olduğu Zübeyir Kola'ya belinden çıkardığı silahla ateş açtı. Bunun üzerine Zübeyir Kola'da silahla karşılık verdi.

İki çocuk arasında yaşanan silahlı çatışmada, kurşunların hedefi olan Zübeyir Kola, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayın ardından M.A.E kaçarak uzaklaşırken, Zübeyir Kola'nın arkadaşı F.E. durumu acil servise ve polise bildirdi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Zübeyir Kola, ambulansla Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Acil serviste ameliyata alınan Zübeyir Kola, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak öldü. Polis olay yerinde aldığı güvenlik önlemlerinin ardından yaptığı çalışmada, olay yerine yakın yerdeki bir evin bahçesinde 3 tabanca ve çok sayıda mermi kovanı buldu. Olay yeri inceleme ekipleri, silahlardan birinin katil zanlısı M.A.E.'ye, diğerinin ise Zübeyir Kola'ya ait olduğunu belirledi. Yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından cenazesi alınan Zübeyir Kola toprağa verilirken, polis kaçan M.A.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.