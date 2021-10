‘İlle de yaşam’ dediler alkışı hak ettiler

'DEVLETİMİZ SAĞOLSUN 20 YIL ÖNCESİNE KIYASLA İMKÂNLAR DAHA FAZLA'



SEVİM ÇAKIR (21 YAŞINDAKİ İKİZLERİ FURKAN CAN İLE MURAT CAN): Eşim, ikizlerimizin masraflarını karşılamak için Rusya'ya inşaat işçisi olarak gitmişti. Allah devletimizden razı olsun, şimdi imkânlar 2000'lerin başından çok daha fazla. Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) ile tanıştım. Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak projeyle Ankara MEV Gökkuşağı okullarını açtılar. İkizlerim orada okudu. Bana birgün bir öğretmen dedi ki, 'Sen bu çocukların arkasında olursan bu çocuklar üniversite okur'... Bu cümle beni hayata bağladı. Şimdi Murat Can İslami Bilimler 1. Sınıf, Furkan Can ise Felsefe bölümü 2. Sınıf öğrencisi.