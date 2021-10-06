‘İlle de yaşam’ dediler alkışı hak ettiler



'KIZIM BENİM DE ÖĞRETMENİM OLDU'



NERMİN TURGUT (Kızı Senem Arıcı Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni) Kızım birgün benim için, "Rabbim'in imandan sonra üstümdeki en büyük nimeti annemdir... Onun, hiçbir kalemin yazıp kelamın ifade edemeyeceği emeği sayesinde "Senem Öğretmen" oldum" dedi. Ben ilkokul mezunuyum. Kızımın benden böyle bahsetmesi inanılmaz bir mutluluk kaynağı. Senem, bugün 'Senem Öğretmen' ama o yıllardır benim de öğretmenim aslında. Serebral Palsi'nin sınırlılıkları, yorgunluğu birçok engel grubundan fazla aslında. İki kelimeden çok daha fazlası: Bir yaşam biçimi. Ben sadece Senem, 'Olmak istediği Senem' olabilsin istedim. Kendi yarasına merhem olmakla kalmayıp nice yarayı çiçeklendirdiğini görmek, hiç yorulmamışçasına dinlendiriyor beni. O yüzden inançla devam etsin aileler hayat şarkısını dillendirmeye. Bugün mesleğini eline almış bir engelli bireyin annesi olduğum için değil; düşmelerle sınanan duruşların en sağlam olduğuna, ayağa kalkanı, hiç kimse ve ya hiçbir şeyin yere düşüremeyeceğine inanarak söylüyorum bunları. Bizim hikâyemiz bir yaşama sevinci öyküsü.