Kadına şiddet bu kez hakimden geldi! Eşi affetti savcılık affetmedi

Kadına yönelik aile içi şiddet kültürel, dini, toplumsal, coğrafi ve ekonomik sınır tanımayan bir hak ihlali olarak varlığını tüm dünyada sürdürmeye devam ediyor. Bu kez kadına şiddet İstanbul'da bir erkek hakimden geldi. Esenyurt'ta ikamet eden evli ve bir çocuk babası 49 yaşındaki hakim M.A., 31 Mart'ta eşi S.A.(44) ile ailevi nedenlerle tartışma yaşadı.