Kamyonun kasasından kopan parça arkadaki otomobilin sürücüsünü yaraladı

Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Karadeniz sahil yolu üzeri Büyüktaş mevkiinde dün akşam saatlerinde Çayeli'nden Rize istikametine gitmekte olan özel bir market zincirine ait kamyon seyir halindeyken kapalı kasasında bulunan lift koptu. Kopan lift, kamyonun arkasından gelen Fatih Yılmaz (29) yönetimindeki otomobilin üzerine düştü.

Fatih Yılmaz, parçanın düşmesiyle hasar gören araçta sıkıştı. Kazayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Yılmaz'ı sıkıştığı aracın içerisinden çıkartan ekipler, ambulans ile Çayeli İshakoğlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yılmaz, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kazada ağır yaralanan Fatih Yılmaz'ın durumunun ciddi olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.