Kastamonu’yu sel yeniden vurdu! Bazı köylere ulaşım kesildi

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sel nedeniyle 3 geçici menfezin zarar görmesi ve heyelanlar nedeniyle bazı köylere ulaşım sağlanamıyor.
Çatalzeytin Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede 11 Ağustos'ta etkili olan sağanak nedeniyle yıkılan köprülerin yerine Duran ve Kızılcakaya köyleri ile Sırakonak köyü Toprakçıoğlu Mahallesi'ne geçici olarak menfezler konulduğu hatırlatıldı.
Ulaşımın kutu menfezlerle sağlandığı ifade edilen açıklamada, "Dünkü yağışlar nedeniyle bu geçici yapılar zarar gördü ve yollar ulaşıma kapandı. Şu an Çatalzeytin Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerince yapılan çalışma sonucu, Kızılcakaya ve Sırakonak köyünde geçiş sağlandı, Duran Köprüsü'nde çalışmalar devam ediyor." denildi.
Çatak köyü Suçatı mevkisi ve Karacakaya köy yollarında heyelan nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandığı belirtilen açıklamada, Çatalzeytin Köylere Hizmet Götürme Birliği ekiplerinin çalışmalarına aralıksız devam ettiği kaydedildi.
14 Ağustos'tan beri Çatalzeytin Kaymakamlığı emrinde gönüllü olarak çalışmalar yürüttüğünü anlatan Hikmet Aydın, "Bu sayede köylerimizden haber alabiliyoruz.
Bizzat kendimde buraları geziyorum. Kızılcakaya köyünün geçici köprüsü yıkıldı, Toprakçıoğlu köyünün geçici köprüsü yıkıldı, Paşalı-Sarmaşık-Kuşçular-Duran köyünü birbirine bağlayan köprü selden dolayı taştı.
Paşalı köyünde bir yaşam alanına sel suları döndü. Bugünde öğleden sonra Duran köyünün geçici köprüsünde uğraş veriyoruz. Ama nitekim çalışmalarımız sonuç vermediğinden ötürü iş makinelerini kenara çekip çalışmalarımızı sabaha bıraktık" diye konuştu.
"İKİNCİ BİR SELİ YAŞADIK, MENFEZLERİMİZİ VE KÖPRÜLERİMİZİ YIKTI"
Kavakören köyünde ikamet eden Mustafa Kavak ise, "Burası Akçay oluyor. Buranın ne zaman taşacağı belli olmuyor.
Buralar 11 Ağustos'taki selden sonra yapılmıştı, bugünde ikinci bir sel ile şiddetli yağmur sonrası bu yapılan menfezleri dağıttı. Şu anda köylere geçiş sağlanamıyor. Bizde mahsur kaldık, karşıya geçiş yapamıyoruz" dedi.