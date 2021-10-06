KTÜ Tıp Fakültesi’ndeki öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinden 50'ye yakın öğrenci, yemekhanede yemeğin ardından geçtikleri yurtta rahatsızlandı.

Yaklaşık 50 öğrenci, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle ambulanslarla KTÜ Tıp Faköültesi Farabi Hastanesine sevk edildi.

Tıp Fakültesi öğrencilerinden Tuğrul Kandeveci, "Her zaman yemek yediğimiz fakültemizin yemekhanesinde yemek yedikten sonra şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadım. Birçok arkadaşımız da aynı durumda rahatsızlanarak hastaneye getirildi. Bu ilk kez başımıza geldi. Acil serviste yapılan tetkikler sonrası zehirlendiğimizi öğrendik. Tedavimizin ardından taburcu edildik." dedi.

Öğrencilerden Rüstem Mustafa ise, "Öğle yemeğinden patetes ve et yedik. Etin biraz değişik tadı vardı. Ondan dolayı rahatsızlandığımızı düşünüyoruz. Tedbir amaçlı hastaneye gelip tedavi olduk. Kendimizi iyi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayla ilgili hastane yönetimi inceleme başlatıldığı bildirildi.