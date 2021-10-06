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Giriş Tarihi: 6.10.2021 09:59

KTÜ Tıp Fakültesi'ndeki öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
KTÜ Tıp Fakültesi’ndeki öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi'nde bazı erkek ve kız öğrenciler dün yemekhanede yedikleri yemek sonrası  yurda döndüler. Yurtlarda kalan 50’ye yakın öğrenci akşam saatlerine doğru mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle ambulanslarla KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 50'ye yakın üniversite öğrencisi tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinden 50'ye yakın öğrenci, yemekhanede yemeğin ardından geçtikleri yurtta rahatsızlandı.

Yaklaşık 50 öğrenci, karın ağrısı, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle ambulanslarla KTÜ Tıp Faköültesi Farabi Hastanesine sevk edildi.

Tıp Fakültesi öğrencilerinden Tuğrul Kandeveci, "Her zaman yemek yediğimiz fakültemizin yemekhanesinde yemek yedikten sonra şiddetli karın ağrısı ve mide bulantısı yaşadım. Birçok arkadaşımız da aynı durumda rahatsızlanarak hastaneye getirildi. Bu ilk kez başımıza geldi. Acil serviste yapılan tetkikler sonrası zehirlendiğimizi öğrendik. Tedavimizin ardından taburcu edildik." dedi.

Öğrencilerden Rüstem Mustafa ise, "Öğle yemeğinden patetes ve et yedik. Etin biraz değişik tadı vardı. Ondan dolayı rahatsızlandığımızı düşünüyoruz. Tedbir amaçlı hastaneye gelip tedavi olduk. Kendimizi iyi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayla ilgili hastane yönetimi inceleme başlatıldığı bildirildi.

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KTÜ Tıp Fakültesi'ndeki öğrenciler yedikleri yemekten zehirlendi
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