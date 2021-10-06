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Giriş Tarihi: 6.10.2021

Mescit için yıkım kararı veren İBB’ye tepki

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Mescit için yıkım kararı veren İBB’ye tepki
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, Çatalca Kaleiçi mahallesinde Rabıta Vakfı tarafından yapılan mescidin inşaatını durdurdu. Daha sonra mühür vurarak mescidin yıkım kararını verdi. Dış cephesi büyük ölçüde biten mescidin inşai faaliyetlerinin devam etmemesi için de 24 saat nöbet tutan zabıta personellerini dikti.

VATANDAŞ: AKIL TUTULMASI
Çevreye yakın bir noktada cami bulunmadığı için mağdur olduklarını belirten vatandaşlar, mescidin yapımının durdurulması ve yıkım kararı verilmesine tepki gösterdi. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Sezen Korkmaz, "Üç kilometre uzaktaki köy camisine yürüyoruz. Bu, yaşlı babam ve çocuklarım için daha da yorucu oluyor. Özellikle Ramazan ayında yatsı namazının geç saatte olması ve teravih de ayrıca kılmak istememiz nedeniyle burada mahallelinin büyük bir mağduriyeti oluyor. İBB, burayı durdurarak bize akıl tutulması yaşattı" dedi. İBB yönetimi ise inşaatın kaçak olduğunu belirterek gerekli izinlerin alınmadan inşai faaliyetlere başlandığını belirtti.

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Mescit için yıkım kararı veren İBB’ye tepki
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