Muş’ta çocukları PKK’lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı

Muş'taki evlat nöbetindeki anneler; çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta olduğu gibi bu hafta da HDP önünde eylem yaptı. Aileler, Çocuklarının fotoğrafları HDP aleyhine slogan attı.

Eyleme katılan anne Gülbahar Teker (65) gazetecilere yaptığı açıklamada; PKK ve HDP'den korkmadığını belirterek, çocuğuna kavuşuncaya kadar eyleme devam edeceğini söyledi.

Teker, "2 yıl boyunca Diyarbakır'da eylem yaptım. Yaklaşık 5-6 aydır Muş'ta eyleme katılıyorum. HDP bizden ne istiyor? HDP gelsin bizim derdimizi sorsun. HDP niye bizim çocuklarımızı, kızlarımızı dağa gönderdi? Kendi çocuklarının eline kalem veriyorlar, bizim çocukların eline ise silah verip dağa, mağaraya götürdüler. Öldürmek için çocukları götürüyorlar. Allah razı olsun devlet bize bu kapıyı açtı. Kimse bizi buraya zorla getirmedi. Tek başıma karar verdim ve Diyarbakır'da, Muş'ta eylem yaptım. Şu anda burada 10 aile olduk. HDP'ye, PKK'ya lanet olsun" diye konuştu.

Naciye Sönmez Yıldız de, "Oğlumu 6 senedir götürdüler. Oğlum öğrenciydi, okul okuyordu. 15 yaşında çocuk hiçbir şey bilmez. Ben oğlumu istiyorum. Ben HDP'yi sevmiyorum. Oğlum sesimi nerede duyuyorsa gelsin. Devlete teslim olun. Devlet babamızdır, devlet kardeşimizdir, devlet atamızdır." dedi.

Şahinaz Özcan ise; "Oğlum gelene kadar eyleme devam ediyorum. HDP'yi boş bırakmayacağım. 5 senedir çocuğum kayıp ve hiçbir haber alamadım, yüzünü göremedim. Bu insanlık değil, bu Müslümanlık değil. Atilla, oğlum HDP'nin önünde sen gelene kadar eyleme devam edeceğim." diyerek oğluna seslendi.

Anne Gülbahar Teker, HDP İl Binasına doğru yürüyerek tepkisini dile getirdi.