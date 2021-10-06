O imam açığa alındı

Gazi Süleyman Paşa Camii'nde uzun bir süredir görev yapan imam Mehmet Mutlu, sosyal medyada Saadet Partisi kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın sözlerini içeren bir paylaşımın altına " Mustafa Kemal'in i...leri öyle düşünüyor " yorumu yaptı. Mutlu'nun sarf ettiği sözler, Gelibolu'da büyük tepki topladı.

SORUŞTURMA AÇILDI

İmam Mutlu'nın yorumu ilçede infial yaratırken, Çanakkale Müftülüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Bazı vatandaşlar imam hakkında Savcılığa suç duyurunsa bulunurken soruşturma kapsamında Mehmet Mutlu açığa alındı.