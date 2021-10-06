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Giriş Tarihi: 7.10.2021 00:28

O imam açığa alındı

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
O imam açığa alındı

Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi’nde Gazi Süleyman Paşa Cami imamı Mehmet Mutlu, sosyal medya hesabından bir fotoğrafın altına yaptığı hakaret nedeniyle açığa alındı.  Vatandaşlar Mutlu hakkında savcılığa suç duyurunda bulunurken, Çanakkale Müftülüğü imam hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Gazi Süleyman Paşa Camii'nde uzun bir süredir görev yapan imam Mehmet Mutlu, sosyal medyada Saadet Partisi kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın sözlerini içeren bir paylaşımın altına " Mustafa Kemal'in i...leri öyle düşünüyor " yorumu yaptı. Mutlu'nun sarf ettiği sözler, Gelibolu'da büyük tepki topladı.

SORUŞTURMA AÇILDI

İmam Mutlu'nın yorumu ilçede infial yaratırken, Çanakkale Müftülüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Bazı vatandaşlar imam hakkında Savcılığa suç duyurunsa bulunurken soruşturma kapsamında Mehmet Mutlu açığa alındı.

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O imam açığa alındı
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