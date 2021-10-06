Ölen bebeğin mezarı açıldı! Sapık 12 yıl sonra tutuklandı!

Bu kapsamda köyde oturan erkeklerin fotoğrafları, teşhis için İ.Y.'ye gösterildi İ.Y.'nin teşhis ettiği 2 kişi, o dönem gözaltına alınıp, tutuklandı ancak DNA örnekleri bebeğinkiyle uyuşmayınca delil yetersizliğinden tahliye edildi.