Pasaport Yenileme Ücreti 2021 - Pasaport Yenileme (Uzatma) İçin Gerekli Evraklar Nelerdir?

Pasaport yenileme işlemlerinin nasıl yapıldığı çoğu insanın aklını karıştıran bir sorudur. Pasaport çıkarttırmak kadar kolay bir işlem olan pasaport yenileme hakkında tüm detaylar bu yazıda yer alıyor. Peki pasaport yenileme randevusu nereden alınır? Pasaport yenileme için hangi belgeler gereklidir? Tüm cevaplar bu yazıda...

PASAPORT YENİLEME İÇİN GEREKLİ BELGELER

Pasaportun geçerlilik süresinin bitmesiyle birlikte pasaportu yenilemek gereklidir. Pasaport yenilenmediği müddetçe geçerli değildir. Zamanı dolmuş bir pasaport ile yurt dışına çıkılmaz. Pasaport yenileme için ise gerekli bazı evraklar vardır. Pasaport yenileme için istenen belgeler ise şunlardır:

Şu an kullanılan pasaport

Nüfus cüzdanı

2 adet biyometrik fotoğraf

Pasaport almak istenen yıla göre ödenmiş harç ve defter bedellerinin "tahsil edilmiştir" kaşeli dekontları. Aynı zamanda dekont işlemini yapan görevlinin ıslak imzası bulunmalıdır.

Parmak izi

18 yaş altı çocuklar için muvafakatname

PASAPORT YENİLEME ÜCRETİ

Pasaport yenileme işlemi kişinin pasaportunun geçerlilik süresi dolduğunda gerçekleştirilir. Pasaport yenileme işlemleri yapılmazsa eldeki pasaportun hiçbir geçerliliği olmaz ve kişi o pasaportu hiçbir yerde kullanamaz. Pasaport yenilemek için gerekli bazı şeyler vardır. Bunlardan birisi de belirli bir ücret ödemektir. Bu ödeme yapılmadığı takdirde pasaport yenilenemez. Pasaport yenileme için ödenen ücretler aşağıdaki gibidir:

6 Aylık : 303, 50 TL

1 Yıllık : 381, 90 TL

2 Yıllık : 539 TL

3 Yıllık : 709, 40 TL

4 Yıl ve üzeri : 945, 10 TL

PASAPORT YENİLEME RANDEVUSU

Pasaport çıkarttırmak isteyen kişiler öncesinden randevu almak zorundadır. Pasaportunu yenilemek isteyen kişiler için de bu durum geçerlidir. Pasaport yenilemek isteyen kişilerin ilk olarak randevu almaları gereklidir. Pasaport yenileme randevusu genel olarak Nüfus Müdürlüğü'nden alınır. Ancak pasaport yenileme randevusunun alınabileceği birkaç yer daha mevcuttur. Her nereden bu randevu alınırsa alsın geçerli olacaktır. Pasaport yenileme randevusu alınabilecek diğer yerler ise; Alo 199 ve https://randevu.nvi.gov.tr/ dir. Bu seçeneklerden herhangi birisi kullanılarak pasaport yenileme randevu alınabilir.

PASAPORT YENİLEME İŞLEMLERİ

Yurt dışına çıkmak isteyen herkesin pasaporta ihtiyacı vardır. Pasaport olmadığı sürece kimse yurt dışına gidemez. Pasaport alırken kişilere 6 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 4+ yıl gibi seçenekler verilir. Kişiler istediği pasaport geçerlilik süresini seçerler. Bu süre dolduktan sonra ise pasaport kullanılamaz hale gelir. Tekrar aktif olması için pasaport yenileme gereklidir. Pasaport yenileme işlemleri oldukça basittir. Yaz aylarında insanları biraz daha zorlasa bile kış aylarında pasaport yenilemesi çok kolaydır. Pasaport yenileme işlemleri şu şekilde seyreder:

Randevu

İlgili kuruma istenen evrakları verme

Gerekli ücreti ödeme

PASAPORT YENİLEME NEREDE YAPILIR?

Pasaportunu yıllar önce çıkarmış kişiler pasaportlarını yenileme vakitleri geldiğinde bu işlemi nerede yapabileceklerini çok merak ederler. Pasaport yenileme işlemleri eskiden il/ ilçe Emniyet Müdürlüklerinde yapılıyordu ancak artık orası ile hiçbir alakası kalmadı. Yeni karara bağlı olarak pasaport işlemleri artık İl/ İlçe Nüfus Müdürlüklerinde gerçekleşmektedir. Pasaport yenilemek isteyen kişilerin de kendilerine en yakın Nüfus Müdürlüğüne başvurmaları gereklidir. Nüfus Müdürlüğüne direkt ya da internet ya da telefon üzerinden başvuruda bulunup ardından gerekli işlemleri sırasıyla yerine getirdikten sonra kişiler yenilenmiş pasaportlarına kavuşabilirler.

PASAPORT SÜRESİ UZATMA

Pasaport süresi uzatma, pasaport yenileme anlamına gelir. Kişinin pasaportu geçerliliğini yitirdiğinde süresinin uzatılması gereklidir. Pasaportun yenilenmesi oldukça önemlidir. Eğer pasaport yenilenmezse hiçbir işe yaramaz. Bu yüzden ne zaman geçerliliğini yitireceğine dikkat edilmelidir. Aksi takdirde kişinin tatil planlarının önüne geçebilir. Pasaport yenileme işlemleri ise oldukça kolaydır. Pasaport süresi istenildiği kadar uzatılabilir. Pasaport süresini uzatmak için ilk olarak randevu alınmalıdır. Ardından ise istenilen belgelerle ilgili yere başvurmak ve yenileme ücretini ödemek gerekir. Bu işlemlerin ardından ise süresi uzatılmış bir pasaporta sahip olunabilir.

Pasaport Randevusu Nasıl ve Nereden Alınır? Pasaport Randevu İşlemleri ile İlgili Tüm Detaylar

Pasaport Harcı Nereye ve Nasıl Ödenir? Pasaport Harcı Ödemesi Kredi Kartı ile Yapılır?