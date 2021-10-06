Sağlık Bakanlığından 81 ilde yeni uygulama: Evlenecek çiftlere ücretsiz yapılacak

SMA NEDİR?

Sinir hücrelerini etkileyen, kalıtsal ve ilerleyici bir kas hastalığı olan SMA, nadir görülüyor. Hastalık, omurilikteki motor sinir hücrelerini etkileyerek yürüme, yemek yeme ve nefes alma gibi temel kabiliyetlerin işleyişini bozuyor.