Sancaktepe’de yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılarına operasyon

Depolara giren polis ekipleri, burada bulunan şahısların kimlik kontrolünü yaptı. Türkiye'ye yasadışı yollarla girdiği belirlenen çok sayıda şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslara ait atık malzemeler, belediye ekipleri tarafından kepçelerle kamyonlara yüklenerek el konuldu. Otobüslere bindirilen şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere Tuzla'da bulunan İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.