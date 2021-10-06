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Giriş Tarihi: 7.10.2021 03:26 Son Güncelleme: 7.10.2021 03:27

Sancaktepe’de yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılarına operasyon

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Sancaktepe’de yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılarına operasyon

Sancaktepe’de polis ve belediye ekipleri, ilçe sınırlarında bulunan yasadışı yollarla Türkiye’ye giriş yaptığı belirlenen onlarca yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılarına gece yarısı operasyonu yaptı. Gözaltına alınan çok sayıda kaçak, geri gönderme merkezine götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Sancaktepe Belediyesi'ne bağlı görevliler, Türkiye'ye yasadışı yollardan girdikten sonra ilçe sınırları içindeki atık kağıt toplayıcılarında çalışan yabancı uyruklu şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yaptı. İlçede bulunan 36 atık kağıt toplama deposuna yapılan baskınlara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri de destek verdi.


ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Depolara giren polis ekipleri, burada bulunan şahısların kimlik kontrolünü yaptı. Türkiye'ye yasadışı yollarla girdiği belirlenen çok sayıda şahıs gözaltına alındı. Bu şahıslara ait atık malzemeler, belediye ekipleri tarafından kepçelerle kamyonlara yüklenerek el konuldu. Otobüslere bindirilen şahıslar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sınır dışı edilmek üzere Tuzla'da bulunan İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü belirtildi.
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Sancaktepe’de yabancı uyruklu kâğıt toplayıcılarına operasyon
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