Konya’da dehşet: Şehir eşkıyaları hastane bastı! O anlar kamerada!

KAFASINA DUVARA VURUP, KENDİSİNİ POLİSİN DARP ETTİĞİNİ İLERİ SÜRDÜ

Polis ve bekçilere saldıran 0.95 promil alkollü A.Ö. ve 0.60 promil alkollü Z.Ö. gözaltına alındı. Hakaret ve tehditlerini sürdüren şüphelilerin A.Ö., kafasını kapı ve duvarlara vurarak kendisini polislerin darp ettiğini ileri sürerek şikayetçi oldu. A.Ö'nün hastanede görev yapan bir sağlık çalışanı yakını da gözaltına alınmamaları için polise mukavemet gösterdi. Bu anlar hastanenin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

Şüpheliler hakkında başlatılan adli soruşturmanın sürdüğü belirtildi.