Sevgilisinin evine bomba atmıştı! Karar açıklandı

Tolga Zararsız hakkında, İstanbul Bağcılar'da sevgilisi D.K. (30) ve ailesinin yaşadığı eve el yapımı bombayla saldırdığı gerekçesiyle 'Bombalama ya da nükleer silah kullanmak suretiyle öldürmeye teşebbüs' suçundan 68 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nden görülen duruşmada tutuklu sanık Tolga Zararsız ile müşteki Dilek K. ve Erdoğan K. hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan tanık Emine Gümüş olay günü patlama sesi duyduktan sonra cama çıktığını ve sanığı kaçarken gördüğünü söyledi.

"KORKUTMAK AMACIYLA YAPTIM"

Duruşmada savunma yapan sanık Tolga Zararsız, "Dilekle 2019 yılının sonunda arkadaşlığımız başladı. İlk başlarda çok iyiydik, niyetim ciddiydi. Sonra Dilek 2020'nin Ekim ayında ilişkimizi bitirdi. Bu durumu ilk başlarda kabullenemedim doğru, bana çok zor geldi. Daha sonra Dilek benim arkadaşlarımla görüşmeye başlamış. Bu durum beni çıldırttı. Yakın arkadaşlarımla görüşmemesi için Dilek'in babasıyla görüştüm. Babası bana 'Bu duruma engel olacağım' dedi ama olmadı. Benim hakkımda uzaklaştırma kararı aldılar. Ben de bu karara bazen uydum bazen uymadım. Uymadığım zamanlar da oldu. Dilek'in mahallesinde, karşı binasında oturan Suriyeli biriyle arkadaş oldum. O Dilek dışarı çıktığında bana haber veriyordu. Dilek benim yakın arkadaşlarımla görüştüğünden namusum gitmiş gibi hissediyordum. Olayda kullandığım patlayıcılar yılbaşında havai fişek olarak kullanılan malzemelerdir. Ben bunlardan alıp daha korkunç hale nasıl getiririm diye düşündüm. Birini patlayacak diğerini patlamayacak şekilde ayarladım. Dilek dışarı çıkınca Suriyeli olan arkadaşım bana haber verdi. 1,5 saat bekledim ama Dilek gelmedi. Evlerinin ışıkları sönüktü. Korkutmak amacıyla arka bahçe duvarının üstüne hazırladığım patlayıcıları koydum ve ateşledim. 6-7 metre kadar uzaklaşıp korunaklı bir yere girdim. Patlayıcı patladı, daha sonra kontrol ettim ve evin ışıkları yandı. Pişmanım. Öldürmeye teşebbüs etmiş olsaydım bombayı arka tarafa değil onların yatak odalarının camlarının önüne koyardım. Amacım onları korkutup Dilek'in benimle iletişime geçmesini sağlamaktı. Dilek'i hala seviyorum. Ben onları öldürecek bir insan değilim" dedi.

Son sözü sorulan sanık Zararsız, "Yaptığım şey doğru değil. Katılanlardan özür dilerim. Gereksiz bir hareketti. Seni seven bir insanın peşinden koşmak gerekiyormuş sevmeyenin değil. Bazı şeyleri zorlamamak gerekiyormuş bunu anladım" dedi.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Sanığın katılan Dilek K.'nın eski erkek arkadaşı olduğu, Dilek'in sanıktan ayrıldığı, sanığın bu durumu kabullenemeyip birçok kez Dilek'in evinin bulunduğu yere giderek tehdit ve rahatsız etme eylemlerinde bulunduğunun iddia edildiği, suç tarihinde, sanığın yanında getirdiği patlayıcı maddeleri katılanların evine attığı, maddelerden birinin patladığı, 1 adet patlamamış bombanın, bomba imha ekibi tarafından daha sonra bulunduğu, katılanların sanığın daha önceki rahatsız etme hareketleri nedeniyle bu eylemi sanığın gerçekleştirdiğini iddia ettikleri, tanık Emine Gümüş'ün de sanığı olay sonrasında gördüğünü beyan ettiği, sanığın evinde yapılan aramalarda olay yerindeki patlayıcılara benzer bomba yapımı malzemeleri ele geçirildiği, alınan rapora göre söz konusu bombaların canlılar üzerinde öldürücü etkisinin olduğu belirtildiği, sanığın bomba attığı sırada evde katılanlar Erdoğan K. ve Nursel K.'nın bulunduğu, Dilek K.'nın ise o sırada evde bulunmadığı, bu şekilde gerçekleşen olayla ilgili olarak sanığın katılanlar Erdoğan K. ve Nursel K.'nın evde bulunduğu sırada onları öldürmeye elverişli bomba atmak suretiyle öldürmeye teşebbüs suçunu işlediği belirtildi. Niteliği itibariyle bulunduğu ve tehlikeli ve suç olan maddeler olması sebebiyle 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması' suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar, 2 kişiye karşı 'bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 2'şer kez 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık hakkında Dilek K.'ya yönelik her ne kadar öldürmeye teşebbüs suçundan kamu davası açılmış ise de sanığın eylemi gerçekleştirdiği sırada evde bulunmadığı gerekçesiyle Dilek K.'ya karşı 'işlenemez' suç niteliğinde bulunduğundan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Mahkeme sanık Zararsız'ın 'nitelikli şekilde mala zarar verme' suçundan 3 yıl 4 ay hapis, 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' suçundan 5 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedildi.