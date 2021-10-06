Şişli İlçesi Feriköy Mahallesi'nde yaşayan Arslan Apartmanı sakinleri, yaklaşık 2 yıldır uykusuz geceler geçiriyor. Apartmanın bitişiğinde yapımına başlanan yeni inşaat inşaat nedeniyle 6 katlı 19 daireli Arslan Apartmanı'nın onlarca penceresinin yer aldığı güney cephesi tamamıyla kapanmış durumda.

Şişli'de bir garip inşaat! "Kapalı cezaevi gibi" | Video

Bina sakinleri ne pencerelerini açabiliyor ne de başlarını çıkarıp temiz bir hava alabiliyor. Pazar kahvaltısından akşam yemeğine kadar günlerini adeta cezaevindeymiş gibi geçiren mahalle sakinlerini ise yeni bir problem daha bekliyor. İnşaatın devam etmesi halinde doğalgaz tesisatı da iptal edilecek. İçine düştükleri durumdan çıkabilmek için birçok yola başvurduklarını belirten apartman yöneticisi Hüseyin Arslan "Gitmediğimiz, başvurmadığımız yer kalmadı. Herkesten aldığımız cevap aynı: İnşaat sahibinin arsası, istediği gibi yapar. Şişli Belediyesi'ne gidiyorum, sorun yok diyorlar. Gelip bakmışlar mı, görmüşler mi acaba nasıl bir absürtlüğün içerisindeyiz. Oturdukları yerden karar veriyorlar" ifadelerini kullandı.

IŞIĞIMIZ SÖNDÜ HAVAMIZ KESİLDİ

Apartmanın kapılarını SABAH'a açan Arslan şunları söyledi:

* Bu bina yaklaşık 35-40 sene önce kaçak olarak yapıldı. O zamanlar burası toz topraktı, etrafta hiçbir şey yoktu. 2,5 sene önce 'İmar Barışı'na başvurduk. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne gittik, 100 bin lira karşılığında binamızı kayıt altına aldırdık. Daha sonra hemen bitişiğimizde bulunan bu arsada inşaat başladı. Bina yükseldikçe bizim apartmanımıza sıfır şekilde yaptıklarını anladık. Adım adım pencerelerimiz kapandı. Pencerelerimizle birlikte ışığımız söndü, havamız kesildi. Şimdi de doğalgazımız iptal edilecek.

BELEDİYE AYKIRI DURUM YOK DEDİ

* Şişli Belediyesi'ne gittik, Harita Müdürlüğü'ne gittik, Komşu Kapı'ya gittik, imza topladık, dilekçe verdik... Çalmadığımız kapı, gitmediğimiz yer kalmadı. Hepsinin cevabı aynı, 'Burası inşaat sahibinin yeridir yapar. Burada aykırı bir durum yok' diyorlar. Nasıl aykırı bir durum yok? Kaç tane aileyi penceresiz eve hapsediyor bu proje. Hiç gelip bakmışlar mı? Masa başından yazıp çiziyorlar" ifadelerini kullandı. Apartman sakinlerinden Ayşe Hanım "Cam açamıyoruz, hava alamıyoruz, ışık göremiyoruz. İnsan burada yaşamayaz. İnşaat devam edince pencerelerimiz betonla örülecek. Ne yapacağız bilmiyoruz. Doğalgazımız da kesilecek.

ARSLAN APARTMANI RUHSATSIZ

Arslan Apartmanı'nın yeni yapılan bina inşaatındaki parsele taşmış olduğunu belirten Şişli Belediyesi konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Söz konusu yerde yapılmakta olan inşaatın 31.12.2018 tarih, 18/2-24 sayılı yeni yapı ruhsatı bulunmaktadır. Bitişik parseldeki mevcut binanın ruhsatsız olduğu ve yeni inşaatın yapıldığı parsele tecavüzlü olarak yapıldığı anlaşılmıştır. Bu nedenle 71 parseldeki inşaat Encümen kararı ile kendi parseline tecavüzlü kısmı yan parsel (bina) lehine terk etmiştir" ifadelerine yer verdi.