Son dakika hava durumu: Meteoroloji tarih verdi! Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor

SON DAKİKA: HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR

Rapora göre; 6 - 12 Ekim tarihleri arasında, kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.