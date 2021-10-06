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Giriş Tarihi: 6.10.2021 09:24 Son Güncelleme: 6.10.2021 09:30

Son dakika hava durumu: Meteoroloji tarih verdi! Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor

Son dakika hava durumu: Meteoroloji tarih verdi! Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor
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Son dakika hava durumu haberine göre ülke genelinde sıcaklıklarda ciddi bir değişiklik yaşanacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporuna göre 7 Ekim Perşembe yani yarın itibarıyla soğuk havanın etkili olduğu yurtta sıcaklıklar etkisini artıracak. Bugün belli bölgelerde yağış var. Cuma günü ise ülke genelinde güneşli hava etkisini gösterecek. İşte son dakika Meteoroloji raporuna göre hava durumu raporu...

Son dakika Meteoroloji bilgisine göre haftalık hava durumu tahmin raporu yayınladı. Gelen haberler ise yurtta hava değişimi beklentisini işaret ediyor. Sıcaklıklar artacak.

SON DAKİKA: HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR

Rapora göre; 6 - 12 Ekim tarihleri arasında, kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.

BUGÜN BELLİ BÖLGELERDE YAĞIŞ VAR

Bugün yurdun belli bölgelerinde sağanak yağış etkili olacak. Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmurun etkili olması bekleniyor. Bartın, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da sağanak yağış etkisini gösterecek.

PERŞEMBEDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR ARTACAK

Perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor. Güney'de hava sıcaklığının 32 derecelere kadar çıkması bekleniyor.

Hava sıcaklığının perşembe gününden itibaren yurt genelinde artması bekleniyor. Cuma günü de yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek.

ÇARŞAMBA

PERŞEMBE

CUMA

CUMARTESİ

PAZAR

İşte önümüzdeki 5 günün hava tahmini böyle...

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Son dakika hava durumu: Meteoroloji tarih verdi! Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor
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