Son dakika hava durumu: Meteoroloji tarih verdi! Ülke genelinde sıcaklıklar artıyor

Son dakika Meteoroloji bilgisine göre haftalık hava durumu tahmin raporu yayınladı. Gelen haberler ise yurtta hava değişimi beklentisini işaret ediyor. Sıcaklıklar artacak.
SON DAKİKA: HAVA DURUMU DEĞİŞİYOR
Rapora göre; 6 - 12 Ekim tarihleri arasında, kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyreden hava sıcaklıklarının Perşembe günü batı bölgelerden başlayarak artacağı tahmin ediliyor.
PERŞEMBEDEN İTİBAREN SICAKLIKLAR ARTACAK
Perşembe günü yurt genelinde hava sıcaklığı artıyor. Güney'de hava sıcaklığının 32 derecelere kadar çıkması bekleniyor.
Hava sıcaklığının perşembe gününden itibaren yurt genelinde artması bekleniyor. Cuma günü de yurt genelinde güneşli hava etkisini gösterecek.
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