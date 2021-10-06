Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İzmir'de vahşet! 96 yaşındaki annesinin başına taşla vurarak öldürdü
Giriş Tarihi: 6.10.2021 17:41 Son Güncelleme: 6.10.2021 18:14

Son dakika: İzmir'de vahşet! 96 yaşındaki annesinin başına taşla vurarak öldürdü

Son dakika: İzmir’de vahşet! 96 yaşındaki annesinin başına taşla vurarak öldürdü

Son dakika haberi: İzmir’in Karabağlar ilçesinde Mehmet Saman (74), annesi Fatma Saman’ı (96) başına taşla vurarak öldürdü. Bağrışmaları duyan komşuların haber verdiği korkunç olay sonrası zanlı, gözaltına alındı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Osman Aksünger Mahallesi 5738 Sokak'ta iki katlı evin alt katında meydana geldi. Emekli Mehmet Saman ile annesi Fatma Saman arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Saman, evin bahçesinden aldığı taşla annesinin başına birkaç kez vurdu. Fatma Saman kanlar içinde yere yığıldı.

Bağrışmaları duyan komşuları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatma Saman'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Fatma Saman'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Saman ise sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Mehmet Saman ile annesi arasında zaman zaman tartışma yaşandığı belirtildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İzmir'de vahşet! 96 yaşındaki annesinin başına taşla vurarak öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA