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Giriş Tarihi: 6.10.2021 10:00 Son Güncelleme: 6.10.2021 10:43

Tam anlamıyla korkunç! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı

DHA
Tam anlamıyla korkunç! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı

Erzurum'da kan donduran olay! Yakutiye ilçesinde Ebubekir Sıddık Ş. (38), tartıştığı 14 yaşındaki kızı D.Ş.'yi 24 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş., yakalanıp, tutuklandı.

Erzurum'da geçtiğimiz günlerde dehşete düşüren bir olay yaşandı. 1 Ekim günü Yakutiye ilçesi Şehitler Mahallesi'nde meydana geldi.

Ebubekir Sıddık Ş., evde tartıştığı kızı D.Ş.'yi bıçakladı. Vücudunun çeşitli yerlerine 24 bıçak darbesi alan D.Ş., komşularının ihbarı üzerine adrese sevk edilen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan D.Ş.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.


Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Ebubekir Sıddık Ş.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kurtuluş ve Şehitler Mahallesi ile sanayi sitelerinde arama yapan, metruk binalar, park ve bahçeleri kontrol eden ekipler, şüpheliyi Horasan- Erzurum karayolunda yakalayarak gözaltına aldı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ebubekir Sıddık Ş., çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

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Tam anlamıyla korkunç! 14 yaşındaki kızını 24 yerinden bıçakladı
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