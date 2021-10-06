Ümraniye’deki atık tesisleri denetimi engellemeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Şüpheli K.A da savunmasında olayda hiçbir suçunun olmadığını savunarak, olayı sadece durdurmaya çalıştığını öne sürdü.

Şüpheli M.A ise olayı görmediğini öne sürerek, "Ben polise taş atmadım. Benim çalıştığım yer olay yerine yakındır. Ben eşyalarımı almaya çalıştığım esnada polisler buna izin vermedi. Ben herhangi bir eylemde bulunmadım." savunmasını yaptı.

Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği, 3 şüphelinin üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.

İSTANBUL VALİLİĞİ, 3 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Ekim'de Esenkent Mahallesi'nde atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren iş yerlerine yönelik Ümraniye Kaymakamlığı, Ümraniye Belediye Başkanlığı, Emniyet, SGK, İŞKUR, Vergi Dairesi, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Göç İdaresi İl Müdürlüklerinden 951 personelinin katılımıyla eşzamanlı denetim ve rehberlik çalışması yapıldığı belirtilmişti.