Ümraniye’deki atık tesisleri denetimi engellemeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı

Esenkent Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetim çalışmalarını engellemek için atık kağıt ve çöpleri yakan, taş atarak görevli personele ve araçlara saldırmak suretiyle 25 personelin yaralanmasına ve 8 araçta maddi hasara sebebiyet verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen 3 şüpheli, nöbetçi savcılığa çıkarıldı.
Savcılık, ifadesini aldığı şüphelileri "birden fazla kişi ile birlikte silahla görevi yaptırmamak için direnme" ve "yakarak kamu malına zarar verme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.
Ümraniye’de kağıt toplayıcıları ile polis arasında taşlı arbede | Video
Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veren şüpheli A.K, olay günü zabıta ve polis ekiplerinin kendisinin bulunduğu depoya geldiğini belirterek "Depoyu mühürlediler. Hiçbir sıkıntı çıkarmadım. Ben olayı görmedim. İki sokak aşağıda çıkan yangını gördüm ve olay yerine gittim. Otobüs taşlanmıştı ancak ben olay yerinde değildim." şeklinde beyanda bulundu.
Şüpheli K.A da savunmasında olayda hiçbir suçunun olmadığını savunarak, olayı sadece durdurmaya çalıştığını öne sürdü.
Şüpheli M.A ise olayı görmediğini öne sürerek, "Ben polise taş atmadım. Benim çalıştığım yer olay yerine yakındır. Ben eşyalarımı almaya çalıştığım esnada polisler buna izin vermedi. Ben herhangi bir eylemde bulunmadım." savunmasını yaptı.
Anadolu 9. Sulh Ceza Hakimliği, 3 şüphelinin üzerlerine atılı suçlardan tutuklanmasına karar verdi.
İSTANBUL VALİLİĞİ, 3 KİŞİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDIĞINI AÇIKLAMIŞTI
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, 4 Ekim'de Esenkent Mahallesi'nde atık toplama ve ayırma faaliyeti gösteren iş yerlerine yönelik Ümraniye Kaymakamlığı, Ümraniye Belediye Başkanlığı, Emniyet, SGK, İŞKUR, Vergi Dairesi, Çevre ve Şehircilik, Tarım ve Orman ile Göç İdaresi İl Müdürlüklerinden 951 personelinin katılımıyla eşzamanlı denetim ve rehberlik çalışması yapıldığı belirtilmişti.
77 iş yerinin denetlendiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren 66 iş yerinden 12'si mühürlenmiş, diğer iş yerleri hakkında başlatılan yasal işlemler devam etmektedir. Denetim çalışmalarını engellemek için atık kâğıt ve çöpleri yakan, taş atarak görevli personele ve araçlara saldırmak suretiyle 25 personelin yaralanmasına ve 8 araçta maddi hasara sebebiyet veren yaklaşık 20 kişilik gruptan 3 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır. Bu iş yerlerinde, sosyal güvenceden yoksun bir şekilde çalıştırıldıkları tespit edilen düzensiz göç kapsamındaki 33 yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir."