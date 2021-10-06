Üniversitelilere yurt müjdesi! Yarın sabah açılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından Muğla'ya yapılan yurtlar öğrencilerin hizmetine sunuluyor. Muğla'ya yapılan, lüks otel konforunda Turgutreis Öğrenci Yurdunun yarın sabah açılacağı duyuruldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Turgutreis Öğrenci Yurdunun açılacağının müjdesini verdi. Ömer İlman, "Devlet yurdunu tercih eden öğrencilerin yurt sıkıntısı yok. Devletin tüm kurumlarıyla Muğla Valiliği koordinasyonuyla kamu kurum ve kuruluşlarında misafirlerinden yaralandı. Açıkta yersiz yurtsuz hiçbir öğrenci kalmadı. 07 Ekim 2021 tarihi itibari ile 1500 Erkek ve 524 kız olmak üzere 2024 kişilik Turgut Reis Yurdumuz öğrencilerimize kapılarını açıyor. Hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.

OTEL KONFORUNDA

Kapılarını yarın öğrencilere açacak yurtta, üniversiteliler için birçok detay hizmete sunuldu. Öğrencilerin rahatı için her detayın düşünüldüğü bazalı odalar 5 yıldızlı otel konforunda. Odaların içinde ders çalışmaları için çalışma masaları oluşturuldu. Öğrenciler yurtta, internet, etüt salonu, saat sıcak su imkanı, lobiler, kütüphane, sosyal ve sportif alanlardan her şeyden yararlanacak. Yemekhane, konferans salonu, mescit gibi mekanların olacağı yurdun, bahçesinde de yürüyüş alanı ve yeşil ve ağaçlık alanlar olacak.