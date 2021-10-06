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Giriş Tarihi: 7.10.2021 00:47

Üzerine beton blok düşen adam hayatını kaybetti

İHA
Üzerine beton blok düşen adam hayatını kaybetti

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesinde eski evinin bazı bölümlerini yıkarken üzerine beton blok düşen 53 yaşındaki Seyfettin Kara, hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Günyüzü köyü Yukarı Mahalle sakinlerinden 53 yaşındaki Seyfettin Kara, eski evinin bazı bölümlerini yıktığı sırada kopan beton bloğun üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Kara, kaldırıldığı Kürtün Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kara burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

3 çocuk babası Kara'nın cansız bedeni otopsi için yeni Gümüşhane Devlet Hastanesinde bulunan Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğüne getirildi.
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Üzerine beton blok düşen adam hayatını kaybetti
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