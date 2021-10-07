2. Dünya Savaşının Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir? - İkinci Dünya Savaşı Tarihi Ne Zaman Başladı Ve Bitti?

Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda yapılan antlaşmalardan doğan memnuniyetsizlikler yeni bir savaşa daha neden olmuştur. Bu savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmiştir. İkinci Dünya Savaşı, 1939 – 1945 yılları arasında sürmüş ve büyük bir kıyıma neden olmuştur. Peki, İkinci Dünya Savaşı'nın nedenleri ve sonuçları nelerdir? 2. dünya savaşı ne zaman başladı ve bitti? İşte 2. dünya savaşı nedenleri, sonuçları ve tarihi...

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI KİMLER ARASINDA OLMUŞTUR?

Bu savaşa katılan devletler şöyle;

Müttefik Devletler

Fransa

Amerika

Birleşik Krallık

Sovyetler Birliği

Mihver Devletler

Almanya

İtalya

Japonya

2. DÜNYA SAVAŞININ NEDENLERİ NELERDİR?

I. Dünya Savaşı'nda yenilen devletlerin ağır şartlar içeren anlaşmaları imzalamaya mecbur bırakılması II. Dünya

Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda çıkar kavgaları yeni harita sınırları oluştururken, etnik parçalanmaları da beraberinde getirdi.

Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları çıkar ilişkilerinde Almanya ve İtalya devletlerinin aleyhine olunca, bu iki devlet saldırgan olmuştur.

Japonya'da Asya kıtasında Avrupalı istilasına izin vermek istemeyince savaş kaçınılmaz olmuştur.

SAVAŞIN GELİŞİMİ

İtalya, Almanya ve Japonya aralarında anlaşarak "Üçlü Mihver" grubunu kurmuşlardır. Almanya'da iktidara gelen nazi yönetimi, üstün Alman ırkı, düşüncesini savunmuş, Versay Barış Antlaşmasını tanımadığını ilan etmiş ve işgallere başlamıştır. Avusturya ve Çekoslovakya Alman işgaline uğramıştır. Mihver Grubuna karşı, İngiltere ve Fransa "Müttefik Devletler" grubunu kurmuşlardır. Bu gruba daha sonra Rusya ve ABD'de katılmıştır. Almanya, Rusya ile tarafsızlık anlaşması imzalamış ve 1939 yılında Polonya'ya savaş açmıştır. İngiltere ve Fransa, Polonya'ya güvence vermişler, Polonya da Almanya'ya savaş ilan etmiş, böylece II. Dünya Savaşı başlamıştır. Savaşın başlamasıyla Almanya işgal ettiği Polonya topraklarını Ruslarla paylaşmıştır. Daha sonra Almanlar; Danimarka, Norveç, Hollanda ve Fransa'yı işgal etmiştir. İtalya ise Arnavutluk'u işgal etmiş, Yunanistan'a saldırmış fakat başarılı olamamıştır. Bunun üzerine Almanya, Balkanlara yönelmiş,Macaristan, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya'yı işgal etmiştir. Almanların Balkanları tehdit etmesi üzerine Rusya, müttefik grubuna geçmiştir. Japonların ABD'nin Pearl Harbour üssüne saldırması üzerine ABD de Müttefik Grubunda savaşa katılmıştır

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI'NIN SONUÇLARI